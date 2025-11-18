"Portugal ist das bessere Team": Legende sieht Cristiano Ronaldo und sein Team im Direktvergleich mit Lionel Messi und Argentinien vorne

Messi kann im Vergleich mit CR7 bereits einen WM-Titelgewinn vorweisen: Beim Turnier 2022 in Katar triumphierte Argentinien im Elfmeterschießen gegen Frankreich. Zuvor hatte die Albiceleste mit Messi 2014 das Endspiel gegen Deutschland verloren.

Portugal gewann mit Ronaldo im Team zweimal die Nations League und wurde 2016 Europameister - doch bei einer WM kam das kleine Land mit CR7 bislang nicht ins Finale. Das könnte nun aber im kommenden Sommer passieren, meinte Sneijder bei AdventureGamers: "Portugal hat eine sehr starke Mannschaft. Für mich ist das einer der Favoriten. Ich würde sagen, dass Cristiano Ronaldo im Vergleich zu Lionel Messi die besseren Chancen hat, die nächste WM zu gewinnen. Es war ein großartiges Turnier für Argentinien in Katar, aber sie hatten auch ein bisschen Glück. Ich denke, insgesamt ist Portugal das bessere Team."