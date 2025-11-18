Wesley Sneijder, ehemaliger niederländischer Top-Star von unter anderem Inter Mailand, sieht Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo bei der im kommenden Sommer anstehenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko besser aufgestellt als den amtierenden Weltmeister Argentinien mit Lionel Messi.
"Portugal ist das bessere Team": Legende sieht Cristiano Ronaldo und sein Team im Direktvergleich mit Lionel Messi und Argentinien vorne
- Ziggo Sport
Letzter WM-Auftritt für Messi und Ronaldo?
Das große Turnier in Nordamerika wirft schon seine Schatten voraus. Allgemein wird erwartet, dass es für den 38-jährigen Messi und den dann 41-jährigen Cristiano Ronaldo die letzte Weltmeisterschaft ist. Die beiden Superstars wollen ihre glorreichen Karrieren mit einem letzten Titelgewinn auf der größten Bühne natürlich krönen - und Sneijder sieht bei Portugal dafür die besseren Karten.
- Getty
Sneijder: Argentinien hatte in Katar "ein bisschen Glück"
Messi kann im Vergleich mit CR7 bereits einen WM-Titelgewinn vorweisen: Beim Turnier 2022 in Katar triumphierte Argentinien im Elfmeterschießen gegen Frankreich. Zuvor hatte die Albiceleste mit Messi 2014 das Endspiel gegen Deutschland verloren.
Portugal gewann mit Ronaldo im Team zweimal die Nations League und wurde 2016 Europameister - doch bei einer WM kam das kleine Land mit CR7 bislang nicht ins Finale. Das könnte nun aber im kommenden Sommer passieren, meinte Sneijder bei AdventureGamers: "Portugal hat eine sehr starke Mannschaft. Für mich ist das einer der Favoriten. Ich würde sagen, dass Cristiano Ronaldo im Vergleich zu Lionel Messi die besseren Chancen hat, die nächste WM zu gewinnen. Es war ein großartiges Turnier für Argentinien in Katar, aber sie hatten auch ein bisschen Glück. Ich denke, insgesamt ist Portugal das bessere Team."
- Getty/GOAL
Ronaldo und Messi denken noch nicht ans Aufhören
Cristiano Ronaldo hat zugegeben, dass er in seiner Karriere noch die Marke von 1000 Toren erreichen will - und auch Messi könnte noch die vierstellige Zahl erreichen, bevor er aufhört. Sneijder sagte: "Das ist zu 100 Prozent das nächste Ziel für beide. Cristiano wird nicht aufhören, bevor er die 1000 Tore erreicht hat. Messi hat einen neuen Vertrag über weitere zwei Jahre unterschrieben. Er wird definitiv auch tausend Tore erreichen können. Sie sind zwei große Stars und verfolgen nun gemeinsam das Ziel, auf 1000 Tore zu kommen. Das ist beeindruckend. Vielleicht sollten wir ihre Vorlagen zählen, um herauszufinden, wer zuerst auf 2000 kommt."
Ronaldo hat steht bei Al-Nassr bis zum Sommer 2027 unter Vertrag. Messi hat sich mit Inter Miami auf eine Zusammenarbeit bis Ende 2028 geeinigt.
Die Tore von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi
- Cristiano Ronaldo: 953 Tore
- Lionel Messi: 895 Tore