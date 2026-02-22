Paris FC holt angeblich ehemaligen PSG-Trainer: Beben beim Klub von Jürgen Klopp und Mario Gomez

Paris FC befindet sich nicht in akuter Abstiegsnot und hat als Tabellen-14. nach 23 Spieltagen sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Allerdings waren die Resultate zuletzt dürftig. Paris wartet seit dem 18. Januar auf einen Sieg und blieb fünf Partien lang ohne Dreier. Gilis Sargnagel war das 1:1 am Samstagabend gegen Toulouse FC.

Der 51-Jährige hatte den Cheftrainerposten im Stade Jean-Bouin im Sommer 2023 übernommen. In der Vorsaison führte er den Hauptstadtklub zum Aufstieg in die Ligue 1. In dieser Spielzeit lief es zunächst ordentlich, ein Highlight war der überraschende Erfolg gegen PSG im Sechzehntelfinale des Pokals Mitte Januar. Gillis Vertrag lief noch bis zum Ende dieser Saison.

Paris FC, wo Ex-Nationalkeeper Kevin Trapp unter Vertrag steht, gehört seit Ende 2024 zum Kosmos von Red Bull. Damals übernahm der österreichische Brausehersteller elf Prozent der Anteile. Mehrheitsanteilseigner ist die schwerreiche Arnault-Familie.

Der ehemalige DFB-Stürmer Mario Gomez arbeitet bei Paris FC als Technischer Direktor, auch Jürgen Klopp hat als Global Head of Soccer von Red Bull etwas zu sagen.



