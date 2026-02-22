Ligue-1-Aufsteiger Paris FC hat sich nach mäßigen Resultaten in den vergangenen Wochen für einen Trainerwechsel entschieden. Das berichten Le Parisien und RMC Sport übereinstimmend. Am Montag soll die Veränderung offiziell verkündet werden.
Paris FC holt angeblich ehemaligen PSG-Trainer: Beben beim Klub von Jürgen Klopp und Mario Gomez
Demnach muss Aufstiegstrainer Stephane Gilli seinen Hut nehmen. Die Mannschaft sei über diesen Schritt bereits informiert worden. Auch der Nachfolger soll bereits feststehen und es ist durchaus eine pikante Wahl: Antoine Kombouare wird neuer Cheftrainer.
Der 62-Jährige genießt in Frankreich mittlerweile den Ruf eines Feuerwehrmanns und hat eine Vergangenheit bei Paris-FC-Lokalrivale PSG. Von 2009 bis 2011 trainierte er Paris Saint-Germain. Anschließend arbeitete er unter anderem in Nantes, Toulouse, Dijon und Guingamp.
- IMAGO / ActionPictures
Red Bull stieg 2024 bei Paris FC ein
Paris FC befindet sich nicht in akuter Abstiegsnot und hat als Tabellen-14. nach 23 Spieltagen sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Allerdings waren die Resultate zuletzt dürftig. Paris wartet seit dem 18. Januar auf einen Sieg und blieb fünf Partien lang ohne Dreier. Gilis Sargnagel war das 1:1 am Samstagabend gegen Toulouse FC.
Der 51-Jährige hatte den Cheftrainerposten im Stade Jean-Bouin im Sommer 2023 übernommen. In der Vorsaison führte er den Hauptstadtklub zum Aufstieg in die Ligue 1. In dieser Spielzeit lief es zunächst ordentlich, ein Highlight war der überraschende Erfolg gegen PSG im Sechzehntelfinale des Pokals Mitte Januar. Gillis Vertrag lief noch bis zum Ende dieser Saison.
Paris FC, wo Ex-Nationalkeeper Kevin Trapp unter Vertrag steht, gehört seit Ende 2024 zum Kosmos von Red Bull. Damals übernahm der österreichische Brausehersteller elf Prozent der Anteile. Mehrheitsanteilseigner ist die schwerreiche Arnault-Familie.
Der ehemalige DFB-Stürmer Mario Gomez arbeitet bei Paris FC als Technischer Direktor, auch Jürgen Klopp hat als Global Head of Soccer von Red Bull etwas zu sagen.
Das untere Tabellendrittel der Ligue 1
Platz Klub Spiele Torverhältnis Punkte 13 Le Havre AC 22 20:27 26 14 Paris FC 23 27:40 23 15 OGC Nizza 22 27:40 23 16 AJ Auxerre 22 17:30 17 17 FC Nantes 22 20:40 14 18 FC Metz 23 22:52 13