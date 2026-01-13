"Bizarres Resultat": Eine solche Pleite kassierte PSG seit zwölf Jahren nicht mehr

Erstmals seit zwölf Jahren schied der Dauersieger im nationalen Pokal derart früh aus - dient dies nun als Warnung für den Großklub und seine Ziele? "Wenn du auf das Ergebnis schaust, vielleicht. Aber wir waren das ganze Spiel deutlich überlegen, es ist ein bizarres Resultat."

Der Champions-League-Sieger verlor am Ende durch den Treffer von Jonathan Ikone (74.), die Sportzeitung L'Equipe schrieb von einem "Donnerschlag" im Parc des Princes. Le Parisien nahm "ein regelrechtes Erdbeben für die Mannschaft von Luis Enrique" wahr, "die seit der Ankunft des spanischen Trainers auf nationaler Bühne unwiderstehlich war".