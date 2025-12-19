Der ehemalige englische Nationalspieler Darren Bent hat dem FC Chelsea eine Rückholaktion des mittlerweile 41-jährigen Innenverteidigers Thiago Silva empfohlen.
"Oh mein Gott, ein Tier": FC Chelsea wird Rückkehr eines 41-jährigen Champions-League-Helden empfohlen - Traum von der WM als Antrieb?
Kehrt Thiago Silva zum FC Chelsea zurück?
"Wenn ich Chelsea wäre, würde ich ohnehin versuchen, ihn (Silva, d. Red.) in irgendeiner Form zurückzuholen. Und wenn es als Spieler sein soll, dann würde das klar gehen", sagte Bent bei talkSPORT.
Silva hatte von 2020 bis 2024 155 Pflichtspiele für Chelsea bestritten, war eine Institution im Abwehrzentrum der Engländer und gewann mit ihnen 2021 die Champions League. Nach vier Jahren in London kehrte er in die brasilianische Heimat zu Ex-Klub Fluminense zurück.
Dort präsentierte sich Silva trotz fortgeschrittenen Fußballeralters weiterhin in guter Verfassung. Beispielsweise war er vergangenen Sommer Stammkraft bei der Klub-WM, bei der es Fluminense bis ins Halbfinale schaffte und dort dem späteren Sieger Chelsea 0:2 unterlag.
Für die WM? Thiago Silva strebt wohl Rückkehr nach Europa an
Silvas Vertrag bei dem brasilianischen Traditionsverein aus Rio de Janeiro war eigentlich bis Juni 2026 datiert. Kürzlich wurde das Arbeitspapier aber doch schon zum Jahresende aufgelöst und Silva soll nochmal eine Rückkehr nach Europa anstreben.
"Ich habe ihn bei der Klub-WM für Fluminense spielen sehen und er sah immer noch gut aus", sagte Bent über Silva. "Natürlich ist er nicht mehr so schnell wie früher, aber im Kopf ist er es weiterhin und er setzt seinen Körper immer noch genau richtig ein. Er wurde bei der Klub-WM nur ganz selten mal überlaufen."
Ob Chelsea tatsächlich darüber nachdenken könnte, den nun ablösefreien Silva zurückzuholen, ist nicht bekannt. Die Londoner sind auf der Innenverteidiger-Position eigentlich breit genug aufgestellt und haben hier zumindest keinen akuten Bedarf.
Söhne von Thiago Silva spielen bei Chelsea
Silva hat die Rückkehr nach Europa derweil Berichten zufolge unter anderem deshalb im Sinn, weil er noch von einer Teilnahme an der WM im kommenden Sommer träumt. Der Routinier will Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti wohl im europäischen Fußball beweisen, dass er weiterhin auf Top-Level verlässlich performen kann. Sein bis dato letztes von 113 Länderspielen hatte Silva im Dezember 2022 beim WM-Viertelfinal-Aus der Selecao gegen Kroatien absolviert.
"Ich habe gegen Thiago Silva gespielt, als er in seiner Blüte war", erinnerte sich Ex-Stürmer Bent, ebenfalls 41 Jahre alt, an ein Duell mit dem Abwehrmann im November 2009. Seinerzeit hatten Silvas Brasilianer ein Freundschaftsspiel gegen Bents Engländer mit 1:0 gewonnen. "Oh mein Gott, ein Tier", sagte Bent, der seine Karriere 2018 beendete, über Silva. "Er hatte alles: Er war schnell, stark, konnte springen. Heute liest er das Spiel nun so gut und an Chelseas Stelle würde ich probieren, ihn zurückzuholen."
Ein weiterer Grund für Silvas geplante Europa-Rückkehr soll laut Globo indes auch die aktuell enorme Distanz zu seiner Familie sein, die weiterhin in London lebt. Seine Söhne spielen sogar für Chelseas Nachwuchs, der 17-jährige Isago läuft aktuell für die U18 der Blues auf.
Thiago Silva beim FC Chelsea: Seine Zeit bei den Blues in Zahlen
- Bei Chelsea von 2020 bis 2024
- Absolvierte 155 Pflichtspiele für Chelsea (9 Tore)
- Gewann mit Chelsea 2021 die Champions League
- Seine Söhne spielen noch in Chelseas Nachwuchs