"Oh mein Gott, ein Tier": FC Chelsea wird Rückkehr eines 41-jährigen Champions-League-Helden empfohlen - Traum von der WM als Antrieb?

"Wenn ich Chelsea wäre, würde ich ohnehin versuchen, ihn (Silva, d. Red.) in irgendeiner Form zurückzuholen. Und wenn es als Spieler sein soll, dann würde das klar gehen", sagte Bent bei talkSPORT.

Silva hatte von 2020 bis 2024 155 Pflichtspiele für Chelsea bestritten, war eine Institution im Abwehrzentrum der Engländer und gewann mit ihnen 2021 die Champions League. Nach vier Jahren in London kehrte er in die brasilianische Heimat zu Ex-Klub Fluminense zurück.

Dort präsentierte sich Silva trotz fortgeschrittenen Fußballeralters weiterhin in guter Verfassung. Beispielsweise war er vergangenen Sommer Stammkraft bei der Klub-WM, bei der es Fluminense bis ins Halbfinale schaffte und dort dem späteren Sieger Chelsea 0:2 unterlag.