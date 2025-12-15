Europa-Rückkehr mit 41 Jahren? Champions-League-Sieger Thiago Silva steht offenbar vor Wechsel im Januar

Bei Silvas Wechselwunsch sollen auch persönliche Gründe eine Rolle spielen. Die Familie lebt weiterhin in London, da Silvas Kinder in der Jugendakademie des FC Chelsea spielen. Daher plane er, nach Europa zurückkehren, um näher an seiner Familie zu sein.

Zudem hat der Brasilianer zuletzt das Ziel geäußert, bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada dabei zu sein. Ein Wechsel in eine europäische Top-Liga könnte dabei helfen, sich ins Team von Nationaltrainer Carlo Ancelotti zu spielen.

Eine Rückkehr zu Chelsea erscheint aktuell eher unwahrscheinlich. Italienische Medien berichteten jedoch bereits vor einigen Wochen über ein mögliches Interesse aus Italien.

Silvas Ex-Klub AC Mailand, wo er 2011 an der Seite von Verteidiger-Legende Alessandro Nesta italienischer Meister wurde, soll über eine Rückholaktion nachdenken. Dort würde der Abwehrspieler auf seinen ehemaligen Trainer Massimiliano Allegri treffen, der zum zweiten Mal in seiner Karriere Milan coacht.