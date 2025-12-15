Thiago Silva (41) steht offenbar vor einem erneuten Wechsel. Das berichten brasilianische Medien sowie Transfer-Experte Fabrizio Romano.
Europa-Rückkehr mit 41 Jahren? Champions-League-Sieger Thiago Silva steht offenbar vor Wechsel im Januar
Thiago Silva soll sich bereits verabschiedet haben
Laut Globo hat sich der 41-Jährige nach dem Ausscheiden im Halbfinale der Copa do Brasil gegen Vasco da Gama von seinen Teamkollegen in der Umkleidekabine verabschiedet. Silva war im Sommer 2024 vom FC Chelsea zu seinem Heimatverein zurückgekehrt.
Sein Vertrag läuft zwar noch bis Juni 2026, der Innenverteidiger soll aber im Januar einen Wechsel anstreben. Priorität hat angeblich ein Transfer nach Europa.
Rückkehr nach Europa aus persönlichen Gründen?
Bei Silvas Wechselwunsch sollen auch persönliche Gründe eine Rolle spielen. Die Familie lebt weiterhin in London, da Silvas Kinder in der Jugendakademie des FC Chelsea spielen. Daher plane er, nach Europa zurückkehren, um näher an seiner Familie zu sein.
Zudem hat der Brasilianer zuletzt das Ziel geäußert, bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada dabei zu sein. Ein Wechsel in eine europäische Top-Liga könnte dabei helfen, sich ins Team von Nationaltrainer Carlo Ancelotti zu spielen.
Eine Rückkehr zu Chelsea erscheint aktuell eher unwahrscheinlich. Italienische Medien berichteten jedoch bereits vor einigen Wochen über ein mögliches Interesse aus Italien.
Silvas Ex-Klub AC Mailand, wo er 2011 an der Seite von Verteidiger-Legende Alessandro Nesta italienischer Meister wurde, soll über eine Rückholaktion nachdenken. Dort würde der Abwehrspieler auf seinen ehemaligen Trainer Massimiliano Allegri treffen, der zum zweiten Mal in seiner Karriere Milan coacht.
Thiago Silva gewinnt mit 35 Jahren die Champions League
Silva zählt zu den besten Verteidgern des vergangenen Jahrzehnts. Nach seinem Wechsel für 42 Millionen Euro von Milan zu Paris Saint-Germain 2012 gewann er in acht Jahren sieben Ligue-1-Titel und wurde Mannschaftskapitän. Im Alter von 35 Jahren schloss er sich 2020 dem FC Chelsea an und gewann unter Trainer Thomas Tuchel 2021 die Champions League.
2024 kehrte er nach Brasilien zurück. Dort ist Silva Kapitän und Schlüsselspieler, überzeugte auch bei der Klub-Weltmeisterschaft 2025 in den USA. In dieser Saison bestritt er 46 Spiele in allen Wettbewerben, erzielte vier Tore und lieferte zwei Vorlagen.
- Getty Images Sport
Baldige Vertragsauflösung?
Noch sollen die Verantwortlichen von Fluminense die Hoffnung haben, ihren Kapitän von einem Verbleib zu überzeugen. Sollte dies nicht gelingen, könnte der Vertrag jedoch aufgelöst werden. Laut Fabrizio Romano steht Silvas Entschluss bereits fest.
Gewonnene Titel von Thiago Silva:Nationalmannschaft:
- Copa America: 2019
- Confed-Cup: 2013
Klub-Ebene:
- Champions-League-Sieger: 2021
Klub-Weltmeister: 2021
UEFA-Super-Cup-Sieger: 2021
- Brasilianischer Pokalsieger: 2007
- Italienischer Meister: 2011
- Italienischer Supercup: 2011
Französischer Meister (7): 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020
Französischer Pokalsieger (5): 2015, 2016, 2017, 2018, 2020
Französischer Supercupsieger (7): 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Französischer Ligapokalsieger (6): 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020