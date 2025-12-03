Trotz seines kometenhaften Aufstiegs beim FC Bayern München lebt Lennart Karl noch in äußerst überschaubaren Verhältnissen.
Obwohl er beim FC Bayern München ein Profigehalt kassiert: Erstaunliche Enthüllung um Supertalent Lennart Karl
Karl wohnt lediglich auf 18 Quadratmetern
Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, besitzt der 17-Jährige, obwohl er erst im zurückliegenden Sommer seinen ersten Profivertrag beim deutschen Rekordmeister unterzeichnete, noch keine eigene Wohnung oder gar ein eigenes Haus.
Stattdessen wohnt Karl offenbar noch immer auf dem Campus des FC Bayern, wo er in einem der 35 Zimmer der Jugendspieler auf gerade einmal 18 Quadratmetern unterkommt.
Der Offensivspieler war von Trainer Vincent Kompany vor dieser Saison zu den Profis hochgezogen worden und legte seitdem eine rasante Entwicklung hin. Nach einigen überzeugenden Jokereinsätzen stand der 17-Jährige zuletzt regelmäßig in der Startelf, zauberte beispielsweise beim 6:2 gegen Freiburg vor anderthalb Wochen einen Gala-Auftritt auf den Rasen und erzielte anschließend beim 1:3 bei Arsenal sehenswert das Münchener Tor.
Karl seit dem Sommer im Profikader des FC Bayern München
Wettbewerbsübergreifend stand er bereits 16-mal für den Rekordmeister auf dem Rasen, wobei er vier Tore selbst erzielen konnte und zwei weitere Treffer per Assist auflegte. Karl stammt aus der Jugend von Viktoria Aschaffenburg, zwischen 2017 und 2022 stand er außerdem bereits bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag.
Sein Arbeitspapier bei den Bayern läuft zunächst bis Ende Juni 2028, allerdings gibt es übereinstimmendem Medienberichten zufolge eine Klausel, wonach sich sein Vertrag an seinem 18. Geburtstag im Februar 2026 automatisch um ein weiteres Jahr bis 2029 verlängert.
Aufgrund seiner starken Leistungen wurde Karl jüngst sogar mit einem möglichen Platz im deutschen WM-Kader im kommenden Sommer in Verbindung gebracht. "Ich probiere einfach, Vollgas zu geben. Dann muss ich schauen, was Julian (Nagelsmann, d. Red.) macht. Daher hoffe ich, dass es klappt", sagte der Edeltechniker nach seiner starken Vorstellung gegen Freiburg bei DAZN.
Die Leistungsdaten von Lennart Karl beim FC Bayern 2025/26
- Spiele: 16
- Tore: 4
- Assists: 2
- Vertrag bei Bayern bis: 2028