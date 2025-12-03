Obwohl er beim FC Bayern München ein Profigehalt kassiert: Erstaunliche Enthüllung um Supertalent Lennart Karl

Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, besitzt der 17-Jährige, obwohl er erst im zurückliegenden Sommer seinen ersten Profivertrag beim deutschen Rekordmeister unterzeichnete, noch keine eigene Wohnung oder gar ein eigenes Haus.

Stattdessen wohnt Karl offenbar noch immer auf dem Campus des FC Bayern, wo er in einem der 35 Zimmer der Jugendspieler auf gerade einmal 18 Quadratmetern unterkommt.

Der Offensivspieler war von Trainer Vincent Kompany vor dieser Saison zu den Profis hochgezogen worden und legte seitdem eine rasante Entwicklung hin. Nach einigen überzeugenden Jokereinsätzen stand der 17-Jährige zuletzt regelmäßig in der Startelf, zauberte beispielsweise beim 6:2 gegen Freiburg vor anderthalb Wochen einen Gala-Auftritt auf den Rasen und erzielte anschließend beim 1:3 bei Arsenal sehenswert das Münchener Tor.