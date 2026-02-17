Nur siebenmal von Beginn an: FC Bayern lässt Leihspieler angeblich wieder nach England gehen

Die Bayern hatten Jackson im Sommer kurz vor Ende der Transferperiode für ein Jahr für angeblich 16,5 Millionen Euro ausgeliehen, als sie auf der Suche nach einer Verstärkung für die Offensive waren. Dabei vereinbarten sie dem Bericht zufolge mit Chelsea auch eine Kaufpflicht, die greift, wenn Jackson 40 Startelf-Einsätze für die Münchner absolviert. Die Ablösesumme sollte dann 65 Millionen Euro betragen.

Allerdings machten die Münchner Verantwortlichen bereits schnell klar, dass sie nicht davon ausgehen, dass die Kauf-Klausel ausgelöst wird - und mit ihrer Einschätzung sollten sie Recht behalten. Denn Jackson kommt bislang nur auf sieben Startelf-Einsätze für seinen neuen Klub, sodass die Kaufpflicht nicht mehr greifen kann. Eine Verpflichtung durch die Bayern zu einem anderen, frei verhandelbaren Betrag ist nach den bisher gezeigten Leistungen des Senegalesen auch höchst unwahrscheinlich.

In der vergangenen Woche wurde Jackson von FCB-Trainer Vincent Kompany für das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig aus dem Kader gestrichen.