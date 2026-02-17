Nicolas Jackson wird den FC Bayern München nach der Saison wohl wieder verlassen und zum FC Chelsea zurückkehren. Das berichtet die englische Tageszeitung The Times.
Nur siebenmal von Beginn an: FC Bayern lässt Leihspieler angeblich wieder nach England gehen
Nicolas Jackson gegen Leipzig nicht im Kader des FC Bayern
Die Bayern hatten Jackson im Sommer kurz vor Ende der Transferperiode für ein Jahr für angeblich 16,5 Millionen Euro ausgeliehen, als sie auf der Suche nach einer Verstärkung für die Offensive waren. Dabei vereinbarten sie dem Bericht zufolge mit Chelsea auch eine Kaufpflicht, die greift, wenn Jackson 40 Startelf-Einsätze für die Münchner absolviert. Die Ablösesumme sollte dann 65 Millionen Euro betragen.
Allerdings machten die Münchner Verantwortlichen bereits schnell klar, dass sie nicht davon ausgehen, dass die Kauf-Klausel ausgelöst wird - und mit ihrer Einschätzung sollten sie Recht behalten. Denn Jackson kommt bislang nur auf sieben Startelf-Einsätze für seinen neuen Klub, sodass die Kaufpflicht nicht mehr greifen kann. Eine Verpflichtung durch die Bayern zu einem anderen, frei verhandelbaren Betrag ist nach den bisher gezeigten Leistungen des Senegalesen auch höchst unwahrscheinlich.
In der vergangenen Woche wurde Jackson von FCB-Trainer Vincent Kompany für das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig aus dem Kader gestrichen.
Neue Chance für Jackson beim FC Chelsea?
Dem Bericht zufolge rechnet Chelsea mit einer Jackson-Rückkehr im Sommer - und schließt auch nicht aus, dass der Angreifer dann doch eine Zukunft bei den Blues hat. Immerhin ist der Trainer beim Londoner Klub in der Zwischenzeit erneut gewechselt worden: Statt Enzo Maresca ist nun Liam Rosenior der Verantwortliche an der Stamford Bridge, der Jackson eine neue Chance geben könnte.
Chelsea sei außerdem daran gelegen, den Marktwert des 24-Jährigen nicht dadurch zu drücken, indem man von Anfang an interessierten Klubs klar mache, dass man ihn loswerden wolle. Durch die Mega-Leihgebühr, die man von Bayern kassiert habe, ist immerhin schon fast die Hälfte der 2023 investierten 37 Millionen Euro, die an Villarreal flossen, wieder in die Kasse gekommen.
Die Zahlen von Nicolas Jackson beim FC Bayern München:
- Spiele: 22
- Spielminuten: 641
- Tore: 5
- Assists: 1
