Wählt Vincent Kompany diesmal einen Stürmer? Dieser Spieler soll beim FC Bayern für das Spiel gegen RB Leipzig aus dem Kader gestrichen werden

Nicolas Jackson steht beim heutigen DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig nicht im Kader des FC Bayern München. Dies berichtet die tz.
Demnach darf der Backup-Stürmer von Harry Kane im Viertelfinale des DFB-Pokals auf der Tribüne Platz nehmen. Zuvor machten Gerüchte die Runde, wonach es diesmal Leon Goretzka mit einer Kaderstreichung erwischen könnte. Der Mittelfeldspieler hat nach dieser Spielzeit keine Zukunft mehr bei den Münchnern und wurde in den vergangenen Monaten zunehmend von Aleksandar Pavlovic verdrängt. "Die Entscheidung muss gemacht werden, es ist eine positive Sache, weil die Jungs fit sind", hatte Trainer Vincent Kompany einen Tag vor dem Spiel erklärt. "Natürlich freue ich mich nicht für den Spieler, der zuhause bleiben muss, aber über die Situation, dass wir alle Spieler zur Verfügung haben."
Im Vorfeld des vergangenen Bundesliga-Topspiels gegen die TSG Hoffenheim stand Verteidiger Min-Jae Kim nicht im Aufgebot des Rekordmeisters. Der Konkurrenzkampf bei den Bayern erreicht derzeit also einen Höhepunkt.
- Getty Images Sport
"Man sieht daran, wie viele Möglichkeiten Vincent Kompany hat", hob DAZN-Experte Michael Ballack während des Hoffenheim-Spiels die enorme Qualität des Bayern-Kaders hervor. Der ehemalige deutsche Nationalspieler wunderte sich dann etwas über Kims Ausbootung: "Keinen klassischen dritten Innenverteidiger dabei zu haben … Vor allem hat es Min-jae ja gut gemacht in den letzten Wochen. Das ist dann schon hart für ihn."
Kompany betonte jedoch vor Anpfiff: "Es ist nicht so, dass jemand etwas falsch gemacht hat." Eines zeichnet sich trotzdem ab: Bisher saßen und sitzen ausschließlich Spieler auf der Tribüne, denen nachgesagt wird, eher keine Zukunft im bayerischen Dress zu haben. Kim ist bei Bayern normalerweise Innenverteidiger Nummer drei hinter Tah und Upamecano. Aus Rotationsgründen durfte der 29-Jährige zuletzt auch immer wieder von Beginn an ran und machte seine Sache dabei ordentlich. Insgesamt kam Kim diese Saison bisher auf 22 Einsätze.
- Getty Images Sport
Nicholas Jackson hat wohl keine Zukunft beim FC Bayern
Im Falle Jacksons stellt es sich ähnlich dar. Der Senegalese dürfte - gerade nach der Vertragsverlängerung Serge Gnabrys, der ebenfalls im Sturm spielen kann - kaum eine Chance auf eine Verlängerung seines Engagements in München haben.
Jackson wurde in der vergangenen Sommertransferperiode leihweise mit Kaufpflicht verpflichtet. Bezüglich der Kaufpflicht behauptete Vereinspatron Uli Hoeneß im September: "Das muss nur dann bezahlt werden, wenn er 40 Spiele von Beginn an macht. Die macht er nie, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen." Eine Marke, die Jackson nicht mehr erreichen kann.
Nicolas Jackson: Seine Leistungsdaten 2025/26
- Spiele: 21
- Spiele von Beginn an: 6
- Tore: 5
- Assists: 1