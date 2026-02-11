Wählt Vincent Kompany diesmal einen Stürmer? Dieser Spieler soll beim FC Bayern für das Spiel gegen RB Leipzig aus dem Kader gestrichen werden

Demnach darf der Backup-Stürmer von Harry Kane im Viertelfinale des DFB-Pokals auf der Tribüne Platz nehmen. Zuvor machten Gerüchte die Runde, wonach es diesmal Leon Goretzka mit einer Kaderstreichung erwischen könnte. Der Mittelfeldspieler hat nach dieser Spielzeit keine Zukunft mehr bei den Münchnern und wurde in den vergangenen Monaten zunehmend von Aleksandar Pavlovic verdrängt. "Die Entscheidung muss gemacht werden, es ist eine positive Sache, weil die Jungs fit sind", hatte Trainer Vincent Kompany einen Tag vor dem Spiel erklärt. "Natürlich freue ich mich nicht für den Spieler, der zuhause bleiben muss, aber über die Situation, dass wir alle Spieler zur Verfügung haben."

Im Vorfeld des vergangenen Bundesliga-Topspiels gegen die TSG Hoffenheim stand Verteidiger Min-Jae Kim nicht im Aufgebot des Rekordmeisters. Der Konkurrenzkampf bei den Bayern erreicht derzeit also einen Höhepunkt.