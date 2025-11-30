Seinem Tor ging eine sinnbildliche Aktion voraus: Nicolas Jackson ist beim FC Bayern von einer Hauptrolle weit entfernt

Noch will man beim deutschen Rekordmeister davon überhaupt nichts wissen. Wie schon in London bekam Neuer von allen Seiten Rückendeckung. "Er spielt eine super Saison, richtig stark. Er ist ein großer Rückhalt für die Mannschaft. Gegentore passieren. Er ist richtig fit und wir sind happy, dass er in so einer guten Verfassung ist", sagte Sportdirektor Christoph Freund. Präsident Herbert Hainer und Trainer Vincent Kompany pflichteten ihm an anderer Stelle bei. Bei weiteren Aussetzern kann die Neuer-Debatte irgendwann nicht mehr mit wohlwollenden Worten einfach so weggewischt werden. Andernfalls müssten die Augen noch mehr zusammengekniffen werden als es offenbar ohnehin schon der Fall ist - und das ist spätestens bei einem weiteren Patzer eigentlich kaum mehr möglich.

In London wollte sich auch Neuer seine unglücklichen Aktionen beim 0:1 und 1:3 nicht ankreiden lassen. Nachdem er gegen Pauli das kurze Eck - im Fußballjargon nicht von ungefähr Torwarteck genannt - nicht zugemacht hatte, blieb eine eigene Einschätzung über die Situation aus. Stattdessen gab Neuer eine zurückhaltende Auskunft über seine Zukunft beim FC Bayern ab. "Das weiß ich auch nicht", erklärte er auf die Frage, ob eine Vertragsverlängerung wahrscheinlicher als ein DFB-Comeback sei. "Ich glaube, entscheidend wird sein, wie ich mich fühle, dann auch gerade in der Rückrunde, in Richtung März hin zur Nationalmannschaftspause. Ich muss mir schon mal Gedanken machen, wie es dann weitergeht." Gedanken, die sich entgegen der öffentlichen Aussagen freilich auch in der Führungsetage gemacht werden.

In Jonas Urbig steht bereits ein potenzieller Nachfolger im Kader bereit, mit dem es obendrein die Vereinbarung gibt, dass er regelmäßig zum Einsatz kommt. Bislang stand er allerdings nur dreimal zwischen den Pfosten - auch weil Neuer im DFB-Pokal zweimal rotgesperrt fehlte. Doch auch der Status des Pokalkeepers scheint dem 22-Jährigen nicht vergönnt zu sein. Wie Kompany nach dem Spiel erklärte, wird der Routinier auch im Achtelfinale gegen Union Berlin am Mittwoch den Münchner Kasten hüten. Gleichzeitig betonte der Belgier, dass die "Integration von Jonas weiter gut laufen" solle.

Außerdem kehrt nach aktuellem Stand Alexander Nübel von seiner Leihe vom VfB Stuttgart zurück, dessen abermalige Ankunft bekanntlich mit Neuers Zukunftsentscheidung zusammenhängt. Eine Rolle als Backup kommt für den 29-Jährigen nicht infrage, wie er in der Vergangenheit schon mehrfach betonte. Auch ein externe Lösung scheint nicht gänzlich ausgeschlossen zu sein. Doch wer weiß? In ein paar Monaten könnte sich das Blatt bei Neuer auch schon wieder gewendet haben und sowohl ein neuer Vertrag als auch ein WM-Ticket auf seinem Tisch liegen.