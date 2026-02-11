Auch David Alaba ist angeblich unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten bei Real Madrid und hat das dem neuen Trainer Alvaro Arbeloa mitgeteilt. Das berichtet die spanische Sportzeitung Marca. Zuletzt hatte sich offenbar bereits Kapitän Dani Carvajal über die seltene Berücksichtigung durch Arbeloa beklagt. Die Probleme mit dem Rechtsverteidiger sollen allerdings bei einem "Friedensgipfel" am Dienstag ausgeräumt worden sein.
Nur 65 Minuten in elf Spielen: Nächster Star von Real Madrid angeblich sauer auf Trainer Alvaro Arbeloa
Alaba sei dem Bericht zufolge der Meinung, dass er mehr Minuten verdiene. In der Real-Abwehr plagt sich aktuell Raul Asencio mit einer Verletzung herum, außerdem sind Antonio Rüdiger und Dean Huijsen oft angeschlagen. Der Österreicher kommt aber dennoch zumeist als Einwechselspieler zum Einsatz, obwohl er seit Mitte Dezember völlig fit ist.
Elfmal stand Alaba seitdem im Spieltagskader der Königlichen, doch er durfte nur in fünf Duellen ran - und kommt seitdem auf insgesamt 65 Minuten für Real.
Alaba hat nicht Carvajals Standing bei Real Madrid
Wie die Marca berichtet sei Alabas Position im Klub aber eine grundsätzlich andere als die von Carvajal. Der Spanier ist der Kapitän der Mannschaft, während Alabas Vertrag im Sommer ausläuft und aller Voraussicht nach nicht verlängert wird.
Im Fall Carvajal könnte es Druck auf Arbeloa aus dem Verein geben, den Führungsspieler in Zukunft wieder öfter aufzustellen, doch solch ein Szenario sei bei Alaba gänzlich ausgeschlossen.
Arbeloa erfährt nun ein ähnliches Schicksal wie sein Vorgänger Xabi Alonso, der nach etwas mehr als einem halben Jahr schon wieder Geschichte als Real-Trainer war. Alonso hatte spanischen Medienberichten zufolge ebenfalls Probleme mit dem Kader der Königlichen, wobei es dabei wohl eher um die Behandlung der Stars wie Vinicius Junior, Kylian Mbappe und Jude Bellingham ging, die um ihre Freiheiten kämpften.
Die nächsten Spiele von Real Madrid:
- 14.02., 21 Uhr: Real Sociedad (H)
- 17.02., 21 Uhr: Benfica (A)
- 21.02., 18.30 Uhr: Osasuna (A)
- 25.02., 21 Uhr: Benfica (H)