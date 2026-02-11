Nur 65 Minuten in elf Spielen: Nächster Star von Real Madrid angeblich sauer auf Trainer Alvaro Arbeloa

Alaba sei dem Bericht zufolge der Meinung, dass er mehr Minuten verdiene. In der Real-Abwehr plagt sich aktuell Raul Asencio mit einer Verletzung herum, außerdem sind Antonio Rüdiger und Dean Huijsen oft angeschlagen. Der Österreicher kommt aber dennoch zumeist als Einwechselspieler zum Einsatz, obwohl er seit Mitte Dezember völlig fit ist.

Elfmal stand Alaba seitdem im Spieltagskader der Königlichen, doch er durfte nur in fünf Duellen ran - und kommt seitdem auf insgesamt 65 Minuten für Real.