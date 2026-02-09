"Es gibt einen Fall Carvajal": Kapitän von Real Madrid angeblich sauer über Reservisten-Rolle

Carvajal hatte sich im Oktober einer Knie-Operation unterziehen müssen - an dem Gelenk, in dem er sich zuvor schon das Kreuzband gerissen hatte. Nach zwei Monaten Pause war er wieder einsatzfähig und meldete sich zurück. Doch in den zehn Partien, die er hätte machen können, durfte er nur zweimal ran. Achtmal verzichteten Alonso und Arbeloa komplett auf die Dienste des 34-Jährigen - so wie am Sonntag in Valencia.

Der Journalist Antonio Romero von Cadena SER kommentierte Carvajals Situation: "Für mich gibt es einen Fall Carvajal. Er ist der Kapitän von Real Madrid und beschwert sich normalerweise nie. Neulich hat er noch einmal bestätigt, dass er bereit ist, zu spielen. Die Trainer werden ihre Gründe haben, aber die kennen wir nicht. Er spielt nicht, er darf sich nicht mal aufwärmen. Es gibt einen Fall Carvajal", sagte er.

Carvajals Vertrag bei den Königlichen läuft nach der aktuellen Saison aus.