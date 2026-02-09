Real Madrids Kapitän Dani Carvajal soll mit der Reservistenrolle, die er unter dem ehemaligen Coach Xabi Alonso und dem aktuellen Trainer Alvaro Arbeloa nur noch ausfüllt, höchst unzufrieden sein. Das berichten spanische Medien übereinstimmend.
"Es gibt einen Fall Carvajal": Kapitän von Real Madrid angeblich sauer über Reservisten-Rolle
Arbeloa setzt auf Jimenez und Alexander-Arnold
Ein Journalist von The Athletic zeigte ein Video, das am Sonntag nach dem Auswärtssieg der Königlichen in Valencia aufgenommen worden war. Es zeigt einen hadernden Carvajal auf dem Platz in einer Diskussion mit Reals Athletik-Trainer Antonio Pintus. Carvajal war im Mestalla erneut nicht zum Einsatz gekommen. Real-Coach Arbeloa setzte auf David Jimenez auf der Rechtsverteidiger-Position und wechselte später noch Trent Alexander-Arnold ein.
Achtmal bleibt Dani Carvajal ohne Einsatzminute
Carvajal hatte sich im Oktober einer Knie-Operation unterziehen müssen - an dem Gelenk, in dem er sich zuvor schon das Kreuzband gerissen hatte. Nach zwei Monaten Pause war er wieder einsatzfähig und meldete sich zurück. Doch in den zehn Partien, die er hätte machen können, durfte er nur zweimal ran. Achtmal verzichteten Alonso und Arbeloa komplett auf die Dienste des 34-Jährigen - so wie am Sonntag in Valencia.
Der Journalist Antonio Romero von Cadena SER kommentierte Carvajals Situation: "Für mich gibt es einen Fall Carvajal. Er ist der Kapitän von Real Madrid und beschwert sich normalerweise nie. Neulich hat er noch einmal bestätigt, dass er bereit ist, zu spielen. Die Trainer werden ihre Gründe haben, aber die kennen wir nicht. Er spielt nicht, er darf sich nicht mal aufwärmen. Es gibt einen Fall Carvajal", sagte er.
Carvajals Vertrag bei den Königlichen läuft nach der aktuellen Saison aus.
Die Saison 25/26 von Dani Carvajal bei Real:
- Spiele: 10
- Spielminuten: 470
- Tore: 0
- Assists: 0