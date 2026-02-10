Getty Images Sport
Vinicius Jr.-Transfer-Bombe! Ehemaliger Arbeitgeber enthüllt die Präferenz des Real Madrid-Superstars inmitten von Vertragsunsicherheiten und dem Interesse Saudi-Arabiens mit Mega-Geldsummen.
Unsicherheit über Vinicius' Zukunft bei Real Madrid
Vinicius ist bei Real Madrid ein großer Erfolg und hat sich seit seiner Ankunft von Flamengo im Jahr 2018 zu einem Weltklasse-Stürmer entwickelt. Seit etwa einem Jahr gibt es jedoch Gerüchte, dass der Brasilianer in der spanischen Hauptstadt unglücklich geworden sei. Er soll sich mit dem ehemaligen Blancos-Manager Alonso, der kürzlich entlassen und durch Alvaro Arbeloa ersetzt wurde, überworfen haben, obwohl Vinicius nun, da der Spanier weg ist, offenbar eher bereit ist, seinen Vertrag zu verlängern.
Arbeloa selbst hat zugegeben, dass er wenig Einfluss auf die Vertragsverhandlungen hat: „Das liegt nicht in meiner Hand, das ist eine Angelegenheit zwischen dem Verein und dem Spieler. Natürlich hoffe ich, dass er hier weiterhin Geschichte schreibt.“
Flamengo-Sportdirektor Jose Boto hat kürzlich eine Rückkehr von Vinicius nach Brasilien ins Spiel gebracht und scherzte: „Als Nächstes werden wir mit den Mitarbeitern von Vini Jr. sprechen. Wann läuft der Vertrag aus, Herr Präsident? Wir müssten Real Madrid nichts bezahlen!“
Der Präsident von Flamengo spielt Gerüchte über eine Wiedervereinigung herunter.
Nun hat Flamengo-Präsident Baptista Spekulationen zurückgewiesen, dass Vinicius in naher Zukunft zu seinem alten Verein zurückkehren könnte.
Er sagte gegenüber AS: „Das ist eine Frage der Journalisten [lacht]. Die Sache ist die: Vinicius Junior hat eine Zeit lang mit [Lucas] Paqueta bei Flamengo gespielt. Ich glaube, das war 2016 oder 2017. Sie spielten zusammen in der Jugendmannschaft und auf Profiebene. Sie spielten sechs Monate lang zusammen in der ersten Mannschaft. Sie haben ein sehr gutes persönliches Verhältnis. Sie sind Freunde, beide sind Spieler, die von Flamengo kamen, sich hier kennengelernt haben und sogar dieselbe Agentur haben, Roc Nation Sports Brasil.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen der aktuellen Lebenssituation von Lucas Paqueta und der von Vinicius Junior. Paqueta hat jemanden, der jeden Tag zu Hause auf ihn wartet; er hat eine Familie. Vini hat niemanden, der zu Hause auf ihn wartet. Das sind unterschiedliche Situationen. Vini ist keine Option für Flamengo. Ich bin mir sicher, dass ein Transfer von Vinicius Junior heute mit einem Gehalt verbunden wäre, das viel höher wäre als das, was wir für Paqueta in Betracht ziehen. Diese Möglichkeit besteht nicht. Noch nicht. Flamengo kann das noch nicht leisten.“
„Vinicius möchte in Europa bleiben.“
Botos Äußerungen über eine ablösefreie Verpflichtung von Vinicius wurden anschließend Baptista vorgelegt, der diese Idee erneut ablehnte.
Er fügte hinzu: „Ja, aber Vinicius Junior möchte in Europa bleiben. Es ist eine andere Zeit, wie wir gerade besprochen haben, was die aktuelle Situation jedes Spielers angeht. Ob es nun an Vinis Wünschen oder an finanziellen Überlegungen liegt, das ist eher eine Frage, über die die Fans spekulieren können. Das ist die Realität. Vinícius Jr. ist immer willkommen. Wenn er nach Brasilien kommt, geht er ins Maracana, besucht die Flamengo-Tribünen und hat Freunde zu Hause. Wir wollen Vini, aber er ist noch nicht in Reichweite von Flamengo. Noch nicht.“
Vinicius ist der Schlüssel zu Real Madrids Titelhoffnungen
Obwohl Real Madrid sich früher als erhofft von Alonso getrennt hat, besteht immer noch die Chance, die Saison 2025/26 zu einer erfolgreichen zu machen.
Los Blancos liegen in der La Liga nur einen Punkt hinter ihrem Clásico-Rivalen Barcelona und haben nach einer dramatischen Niederlage gegen Benfica in der letzten Ligaspielrunde die Play-offs der Champions League erreicht. In den Play-offs treffen sie auf den portugiesischen Spitzenklub, wobei es um den Einzug ins Achtelfinale geht.
Seit der Niederlage gegen Benfica hat Madrid Siege gegen Rayo Vallecano und Valencia eingefahren und bleibt damit in Schlagdistanz zum Tabellenführer Barcelona. Das nächste Spiel ist eine Begegnung mit Real Sociedad, das kürzlich eine beeindruckende Serie von zehn ungeschlagenen Spielen hingelegt hat.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
