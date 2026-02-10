Vinicius Jr.-Transfer-Bombe! Ehemaliger Arbeitgeber enthüllt die Präferenz des Real Madrid-Superstars inmitten von Vertragsunsicherheiten und dem Interesse Saudi-Arabiens mit Mega-Geldsummen.

Vinicius ist bei Real Madrid ein großer Erfolg und hat sich seit seiner Ankunft von Flamengo im Jahr 2018 zu einem Weltklasse-Stürmer entwickelt. Seit etwa einem Jahr gibt es jedoch Gerüchte, dass der Brasilianer in der spanischen Hauptstadt unglücklich geworden sei. Er soll sich mit dem ehemaligen Blancos-Manager Alonso, der kürzlich entlassen und durch Alvaro Arbeloa ersetzt wurde, überworfen haben, obwohl Vinicius nun, da der Spanier weg ist, offenbar eher bereit ist, seinen Vertrag zu verlängern.

Arbeloa selbst hat zugegeben, dass er wenig Einfluss auf die Vertragsverhandlungen hat: „Das liegt nicht in meiner Hand, das ist eine Angelegenheit zwischen dem Verein und dem Spieler. Natürlich hoffe ich, dass er hier weiterhin Geschichte schreibt.“

Flamengo-Sportdirektor Jose Boto hat kürzlich eine Rückkehr von Vinicius nach Brasilien ins Spiel gebracht und scherzte: „Als Nächstes werden wir mit den Mitarbeitern von Vini Jr. sprechen. Wann läuft der Vertrag aus, Herr Präsident? Wir müssten Real Madrid nichts bezahlen!“