Null Spielminuten, Leihgebühr enthüllt! Wechselt Real Madrids Endrick im Januar in die Bundesliga?

Zwar sollen auch spanische Klubs Interesse an Endrick anmelden, der Brasilianer bevorzugt laut As aber einen Wechsel in eine andere Liga. Zu den wahrscheinlichsten Optionen dürfte also die Bundesliga zählen, hier wurden in jüngerer Vergangenheit Eintracht Frankfurt und RB Leipzig als mögliche Leih-Abnehmer für Endrick gehandelt.

Aus England soll derweil West Ham United eine Option sein, während Endrick auch in Frankreich bei Olympique Marseille angeblich Thema ist.