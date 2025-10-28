Eine Leihe von Real Madrids Sturmtalent Endrick in die Bundesliga wird wohl immer wahrscheinlicher. Das geht aus einem Bericht der spanischen Zeitung As hervor.
Null Spielminuten, Leihgebühr enthüllt! Wechselt Real Madrids Endrick im Januar in die Bundesliga?
- Getty Images
WAS IST PASSIERT?
Zwar sollen auch spanische Klubs Interesse an Endrick anmelden, der Brasilianer bevorzugt laut As aber einen Wechsel in eine andere Liga. Zu den wahrscheinlichsten Optionen dürfte also die Bundesliga zählen, hier wurden in jüngerer Vergangenheit Eintracht Frankfurt und RB Leipzig als mögliche Leih-Abnehmer für Endrick gehandelt.
Aus England soll derweil West Ham United eine Option sein, während Endrick auch in Frankreich bei Olympique Marseille angeblich Thema ist.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Endrick steht bei Real noch bis 2030 unter Vertrag, unter dem neuen Trainer Xabi Alonso spielt der 19-Jährige bisher allerdings überhaupt keine Rolle.
Daher zeichnet sich immer mehr eine Leihe im Winter ab, da Endrick auch im Hinblick auf seinen Traum von der WM-Teilnahme mit der Selecao im kommenden Sommer dringend Spielpraxis benötigt. Die Leihgebühr wäre laut As dabei zwar durchaus üppig, aber dennoch bezahlbar: So soll ein aufnehmender Verein für ein halbes Jahr Endrick rund drei Millionen Euro nach Madrid überweisen müssen. Zuzüglich der Hälfte von Endricks Brutto-Jahresgehalt - das wären 1,5 Millionen Euro - würde sich also eine Gesamtgebühr von circa 4,5 Millionen Euro ergeben.
- AFP
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
In der laufenden Saison stand Endrick noch keine einzige Minute für Real auf dem Platz. Zu Saisonbeginn hatten den Angreifer Oberschenkelprobleme außer Gefecht gesetzt, seit seiner Rückkehr Mitte September saß er zuletzt achtmal in Folge die kompletten 90 Minuten über auf der Ersatzbank.
Vergangene Saison, seine erste in Madrid, konnte sich Endrick zumindest hin und wieder zeigen. Zwar waren seine Einsätze auch unter Alonsos Vorgänger Carlo Ancelotti zumeist sehr kurz, immerhin kam er aber auf 37 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm sieben Tore und ein Assist.
WIE GEHT ES WEITER?
Endrick wird am Samstag wieder auf seinen ersten Saisoneinsatz hoffen. Dann hat Real in LaLiga den FC Valencia zu Gast.