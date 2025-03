Arda Güler und Endrick sind hochtalentiert, bei Real kommen sie aber noch zu selten zum Zug. Schafft die Bundesliga Abhilfe?

Real Madrid will die beiden Top-Talente Arda Güler und Endrick offenbar im Sommer verleihen und peilt dabei in beiden Fällen die Bundesliga als Ziel an. Das geht aus einem Bericht der Sport Bild hervor.