Nottingham Forest fordert den FC Liverpool! Warum die Tricky Trees an Leicester City erinnern

Das Team von Trainer Nuno Espirito Santo hat sich beeindruckend entwickelt - und könnte sogar noch ins Titelrennen eingreifen.

Nottingham Forest stieg vor etwas mehr als zwei Jahren von der Championship in die Premier League auf - eine lang ersehnte Rückkehr nach 23 langen Jahren. Die Tricky Trees überdrehten danach, schienen größenwahnsinnig geworden zu sein: Sie tätigten unzählige völlig überteuerte Transfers für Spieler, die nicht funktionierten. Nur die Transferpolitik brachte sie in die Nachrichten, nicht ihre sportlichen Leistungen. Das Resultat war beinahe der Wiederabstieg.

Doch Coach Nuno Espirito Santo lässt Nottingham in der Saison 2024/25 hoffen - und führt den Verein in der Tabelle plötzlich und völlig überraschend weit nach oben. Einige englische Fans fühlen sich sogar an Leicester City 2015/16 erinnert, das mit einer Quote von 5000:1 sensationell den Titel gewann.

Am Dienstag treffen die Tricky Trees auf Tabellenführer Liverpool. Das Team von Arne Slot könnte eine Nummer zu groß sein - oder Nottingham schaltet sich nun auch noch ins Titelrennen ein.