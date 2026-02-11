Goal.com
NICO SCHLOTTERBECK BORUSSIA DORTMUNDIMAGO / Darius Simka
Daniel Buse

Nicht zum FC Bayern: BVB-Star Nico Schlotterbeck hat angeblich nur noch zwei Wahlmöglichkeiten

Die Zukunft von Nico Schlotterbeck ist immer noch ungeklärt. Er soll nur noch zwei Zukunft-Optionen haben.

Auf die Frage, wie es mit Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund in der kommenden Saison weitergeht, gibt es angeblich nur noch zwei mögliche Antworten: Nach Informationen der Sport Bild hat der deutsche Nationalspieler zwei von ihm favorisierte Szenarien - und zwar einen Wechsel zu Real Madrid oder einen Verbleib mit Verlängerung bei Borussia Dortmund.

  • Schlotterbeck-Entscheidung soll spätestens Mitte März fallen

    Die Dortmunder wollen Schlotterbeck eine Ausdehnung der aktuell bis 2027 befristeten Zusammenarbeit schon seit Monaten schmackhaft machen. Sie haben für den 26-Jährigen ein großes Paket inklusive satter Gehaltserhöhung geschnürt, das dem Abwehrmann vorliegt. Schlotterbeck aber zögert noch mit einer definitiven Antwort und will noch weitere Bedenkzeit haben. 

    Dem Bericht zufolge soll die Entscheidung, wie es für ihn weitergeht, Mitte März fallen und dann auch verkündet werden. 

  • Antonio Rudiger Real Madrid 2025-26Getty

    Real Madrid auf der Suche nach zwei Spielern für die Abwehrzentrale

    Zuletzt wurden einige Top-Klubs wie der FC Bayern München, der FC Barcelona und Real Madrid mit Schlotterbeck in Verbindung gebracht. Der FC Bayern hat allerdings aufgrund der anstehenden Verlängerung mit Dayot Upamecano in der Abwehrzentrale keinen großen Bedarf mehr - und Barca kann sich einen Transfer in der Größenordnung von 50 Millionen Euro nicht leisten, ohne vorher auf dem Transfermarkt durch Verkäufe einen entsprechenden Gegenwert eingenommen zu haben. 

    Bleibt noch Real Madrid, das sich dem Bericht zufolge intensiv mit Schlotterbeck beschäftigt. Die Königlichen wollen für die kommende Saison zwei neue Innenverteidiger verpflichten, von denen einer, so wie Schlotterbeck, Linksfuß sein soll. Bei Real laufen die Verträge von David Alaba (33) und Antonio Rüdiger (32) nach der Saison aus, bei beiden ist fraglich, ob sie ein Angebot zur Verlängerung von ihrem Klub erhalten. 

  • Valencia CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Trainerfrage für kommende Saison bei Real noch ungeklärt

    Das einzige Hindernis aus Real-Sicht sei die noch ungeklärte Trainer-Frage: Alvaro Arbeloa übernahm Anfang des Jahres von Xabi Alonso, doch ob er auch in der kommenden Saison für die Madrilenen an der Seitenlinie stehen wird, ist nach einigen durchwachsenen Auftritten seines Teams aktuell fraglich. 

    Schlotterbeck müsste bei einer frühen Zusage für Real darauf vertrauen, dass auch ein möglicher neuer Trainer in Madrid auf ihn setzt. 

  • Die Saison 25/26 von Nico Schlotterbeck beim BVB:

    • Spiele: 26
    • Spielminuten: 2300
    • Tore: 3
    • Assists: 2
