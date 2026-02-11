Nicht zum FC Bayern: BVB-Star Nico Schlotterbeck hat angeblich nur noch zwei Wahlmöglichkeiten

Zuletzt wurden einige Top-Klubs wie der FC Bayern München, der FC Barcelona und Real Madrid mit Schlotterbeck in Verbindung gebracht. Der FC Bayern hat allerdings aufgrund der anstehenden Verlängerung mit Dayot Upamecano in der Abwehrzentrale keinen großen Bedarf mehr - und Barca kann sich einen Transfer in der Größenordnung von 50 Millionen Euro nicht leisten, ohne vorher auf dem Transfermarkt durch Verkäufe einen entsprechenden Gegenwert eingenommen zu haben.

Bleibt noch Real Madrid, das sich dem Bericht zufolge intensiv mit Schlotterbeck beschäftigt. Die Königlichen wollen für die kommende Saison zwei neue Innenverteidiger verpflichten, von denen einer, so wie Schlotterbeck, Linksfuß sein soll. Bei Real laufen die Verträge von David Alaba (33) und Antonio Rüdiger (32) nach der Saison aus, bei beiden ist fraglich, ob sie ein Angebot zur Verlängerung von ihrem Klub erhalten.