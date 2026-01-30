"Der BVB hat ihm den Roten Teppich ausgerollt – und das mehrfach": Hält Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund hin?

Zuletzt wurde das Thema auch öffentlich kontrovers bewertet. Ex-BVB-Keeper Roman Weidenfeller erklärte bei Sky Sport News mit Blick auf Schlotterbecks Zeitplan: "Er wird im Sommer noch ein großes Turnier spielen und er möchte die Entscheidung möglichst lang herauszögern, ohne dass der Druck auf ihn zu groß wird. Aber ich glaube nicht, dass der Verein ihm die Möglichkeit gibt, derart lang zu warten."

Noch deutlicher wurde Fredi Bobic. Der frühere Bundesliga-Manager plädierte für eine klare Deadline seitens des Vereins: "Wenn du als Verein konsequent sein möchtest, sagst du ihm: Entscheide dich bitte vor der WM! Bevor dieses Turnier los geht. Nach der Saison, aber vor der WM. Denn eins ist doch klar: Wenn er sagt, er entscheidet sich im Sommer – ja, der Sommer ist lang. Das Zeichen ist doch klar: Ich warte mal ab, ob noch etwas Größeres als Borussia Dortmund kommt. Da sind wir wieder beim Thema Treue. Der BVB hat ihm den Roten Teppich ausgerollt – und das mehrfach."