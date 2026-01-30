Die Zukunft von Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund bleibt eines der großen Themen rund um den BVB. Fährt er eine Hinhalte-Taktik? Zwar läuft der Vertrag des Innenverteidigers noch bis zum Sommer 2027, doch eine Verlängerung lässt weiter auf sich warten – und genau das sorgt intern wie extern für Diskussionen.
"Der BVB hat ihm den Roten Teppich ausgerollt – und das mehrfach": Hält Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund hin?
Wartet Schlotterbeck auf "etwas Größeres" als den BVB?
Zuletzt wurde das Thema auch öffentlich kontrovers bewertet. Ex-BVB-Keeper Roman Weidenfeller erklärte bei Sky Sport News mit Blick auf Schlotterbecks Zeitplan: "Er wird im Sommer noch ein großes Turnier spielen und er möchte die Entscheidung möglichst lang herauszögern, ohne dass der Druck auf ihn zu groß wird. Aber ich glaube nicht, dass der Verein ihm die Möglichkeit gibt, derart lang zu warten."
Noch deutlicher wurde Fredi Bobic. Der frühere Bundesliga-Manager plädierte für eine klare Deadline seitens des Vereins: "Wenn du als Verein konsequent sein möchtest, sagst du ihm: Entscheide dich bitte vor der WM! Bevor dieses Turnier los geht. Nach der Saison, aber vor der WM. Denn eins ist doch klar: Wenn er sagt, er entscheidet sich im Sommer – ja, der Sommer ist lang. Das Zeichen ist doch klar: Ich warte mal ab, ob noch etwas Größeres als Borussia Dortmund kommt. Da sind wir wieder beim Thema Treue. Der BVB hat ihm den Roten Teppich ausgerollt – und das mehrfach."
Schlotterbeck bei zahlreichen Topklubs auf der Liste
Tatsächlich reißen die Spekulationen um Schlotterbecks Zukunft seit Monaten nicht ab. Der Nationalspieler hatte bereits selbst betont, dass er in seiner Karriere große Titel gewinnen möchte – ein Anspruch, der in Dortmund nicht automatisch erfüllt wird. Als mögliche Alternativen werden unter anderem der FC Bayern München, der FC Barcelona, Real Madrid sowie der Liverpool FC genannt.
Gespräche mit der Dortmunder Vereinsführung über eine Vertragsverlängerung laufen bereits seit Monaten. Eine konkrete Tendenz ist jedoch nicht erkennbar. Klar ist: Sollte sich Schlotterbeck gegen eine Verlängerung entscheiden, würde der Druck auf den BVB wachsen. Dann wäre der kommende Sommer wohl die letzte realistische Gelegenheit, noch eine hohe Ablösesumme zu erzielen.
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
- 1. Februar, 17.30 Uhr: BVB - 1. FC Heidenheim (Bundesliga)
- 7. Februar, 15.30 Uhr: VfL Wolfsburg - BVB (Bundesliga)
- 13. Februar, 20.30 Uhr: BVB - 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga)
- 21. Februar, 18.30 Uhr: RB Leipzig - BVB (Bundesliga)