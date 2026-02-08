"Die Jungs müssen nachziehen": BVB hält sich in Wolfsburg an Nico Schlotterbecks mutige Meister-Ansage

Bemerkenswert ist derweil auch, dass Schlotterbeck zu seiner Meister-Ansage, die rund um die Partie in Wolfsburg das bestimmende Thema war, offensiv stand und nicht etwa zurückruderte. "Die Jungs haben das unter der Woche auch gemerkt, wie ich dafür brenne", betonte er. "Es ist einfach extrem wichtig, dass wir den Fokus und vor allem den Glauben haben, oben anzugreifen. Natürlich hoffe ich, dass es ein Stück weit geholfen hat und die Mannschaft deswegen gewonnen hat."

Man spiele ja schließlich beim BVB, "um gewisse Dinge zu gewinnen", führte der deutsche Nationalspieler aus. "Natürlich bin ich gerade der Kapitän, weil Emre (Can, d. Red.) ausfällt. Und wenn ich sage, wir wollen die oben angreifen, dann gebe ich die Marschroute vor, die Jungs müssen nachziehen – und das haben sie heute gemacht."

Dass der BVB in Wolfsburg doch noch drei Punkte statt nur einen holte, lag aber nicht nur an der Mentalität, sondern eben auch an den Qualitätsspielern, über die der BVB verfügt. Am Samstag war das in besonderem Maße Felix Nmecha.

Der Mittelfeldmann machte über die gesamten 90 Minuten ein starkes Spiel, war so ballsicher wie eh und je und spielte gefühlt immer genau den richtigen Pass. So machte Nmecha auch bei der herausragenden Einleitung des Siegtreffers alles richtig, zog mit voller Dynamik und Durchsetzungskraft in Richtung Tor und ließ den Doppelpass mit Fabio Silva dann clever zu Guirassy durchlaufen, der eiskalt einschob.

"Dann ist es wieder Qualität", lobte Kovac. "Wir mussten leiden, haben viele eigene Fehler gemacht. Dennoch haben wir zum Glück nur ein Gegentor kassiert, das war heute wichtig. Die Jungs vorne sind immer für ein Tor gut, das haben sie zum Schluss dann auch bewiesen", sagte Schlotterbeck. Dessen Gelbe Karte für sein Handspiel, das den Freistoß vor dem Wolfsburger Ausgleich zur Folge hatte, war für den BVB der einzige Wermutstropfen. Es war die fünfte Verwarnung für den 26-Jährigen, das Duell mit Mainz 05 am Freitag verpasst er damit gelbgesperrt. "Tut extrem weh, im Heimspiel zu fehlen. Nichtsdestotrotz, Kopf nach oben, dann kommen entscheidende Wochen", so Schlotterbeck.

In diesen entscheidenden Wochen kommen Ende Februar auch die Bayern nach Dortmund. "Am schönsten wäre es natürlich, sich in eine Ausgangsposition zu bringen, in der wir Ende Februar ein direktes Duell haben", sprach Julian Brandt bei DAZN aus, worauf man abgesehen von München wohl in ganz Fußball-Deutschland hofft. Der BVB hat seine Hausaufgaben gemacht, ist vorerst auf drei Punkte an den FCB herangerückt. Der muss am Sonntag im Spitzenspiel gegen die TSG Hoffenheim nachlegen.