Eintracht Frankfurt drückt der Schuh im Sturm. Deshalb arbeiten die Hessen in Person von Sportchef Markus Krösche offenbar intensiv an der Verpflichtung zweier Angreifer. Der neueste Kandidat kommt derweil aus der Premier League und wurde bereits mit einem Liga-Konkurrenten der SGE in Verbindung gebracht.
Nicht nur der Shootingstar der 2. Liga soll kommen! Eintracht Frankfurt bastelt offenbar intensiv an Stürmer-Doppelschlag
Informationen der Bild zufolge forcieren die Frankfurter derzeit einen Transfer von Arnaud Kalimuendo, der seit Sommer für Nottingham Forest spielt. Der 23-Jährige stand schon mehrfach auf dem Zettel der Eintracht. Seit Mitte August kickt der Franzose jedoch in England, 30 Millionen Euro überwies Nottingham damals an Stade Rennes.
Bei seinem neuen Klub kommt Kalimuendo allerdings kaum voran. In 13 Pflichtspielen erzielte er erst zwei Tore, kam lediglich auf 386 Einsatzminuten und kam zu nur drei Startelfeinsätzen. In der Premier League spielte der 33-fache U21-Nationalspieler Frankreichs noch gar nicht von Anfang an.
Kalimuendo und Ebnoutalib sollen kommen
Laut des Berichts ist eine Leihe mit anschließender Kaufoption die wahrscheinlichste Lösung bei Kalimuendo. Im November hieß es jedoch, dass auch der VfB Stuttgart Interesse an einem Transfer von Kalimuendo habe. Stuttgart ist auf der Suche nach personellen Verstärkungen für das Sturmzentrum. Nach dem Last-Minute-Wechsel von Nick Woltemade zu Newcastle United im Sommer stehen mit dem derzeit verletzten Ermedin Demirovic und Deniz Undav lediglich zwei Optionen für die Neun zur Verfügung.
In Frankfurt wiederum bleibt das Interesse an Elversbergs Torjäger Younes Ebnoutalib weiter bestehen. Der 22-Jährige "bleibt ein ganz heißer Kandidat", heißt es. Er soll unabhängig von einem Transfer von Kalimuendo an den Main kommen. Laut Bild hat die Eintracht bereits ein verbessertes Angebot von rund acht Millionen Euro an den Zweitligisten übermittelt, um sich um Duell um Ebnoutalib gegen den VfL Wolfsburg durchzusetzen.
Ebnoutalib führt die Torjägerliste in Liga 2 an
In den vergangenen Monaten legte Ebnoutalib einen steilen Aufstieg hin. Im Januar wechselte der Mittelstürmer für kolportierte 100.000 Euro als Amateur vom damaligen Regionalligisten FC Gießen - heute in der fünften Liga - zur SV Elversberg. Dort brauchte er nicht lange, um zu überzeugen.
Während er in seinem ersten halben Jahr bei Elversberg in rund 200 Einsatzminuten noch ohne Tor blieb, präsentiert er sich in der laufenden Saison weitaus treffsicherer: Mit zwölf Treffern in 17 Zweitligaspielen steht er an der Spitze der Torjägerliste. Ebnoutalib ist mittlerweile 15-mal so viel wert wie noch vor einem halben Jahr.
Frankfurt drückt der Schuh im Sturm
Frankfurts Transfer-Not im Angriff hängt mit den Verletzungen von Jonathan Burkardt (Wade) und Michi Batshuayi (Mittelfußbruch) zusammen. Zudem wird wohl Transferflop Elye Wahi den Klub verlassen.
Die Verpflichtung von Newcastles William Osula, die Anfang Oktober für das kommende Winter-Transferfenster vorgesehen gewesen sein soll, wird dagegen "immer unwahrscheinlicher", schreibt die Bild.
Arnaud Kalimuendo: Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 13
- Tore: 2
- Assists: 0
- Vertrag bei Nottingham bis: 2030