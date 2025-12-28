Nicht nur der Shootingstar der 2. Liga soll kommen! Eintracht Frankfurt bastelt offenbar intensiv an Stürmer-Doppelschlag

Laut des Berichts ist eine Leihe mit anschließender Kaufoption die wahrscheinlichste Lösung bei Kalimuendo. Im November hieß es jedoch, dass auch der VfB Stuttgart Interesse an einem Transfer von Kalimuendo habe. Stuttgart ist auf der Suche nach personellen Verstärkungen für das Sturmzentrum. Nach dem Last-Minute-Wechsel von Nick Woltemade zu Newcastle United im Sommer stehen mit dem derzeit verletzten Ermedin Demirovic und Deniz Undav lediglich zwei Optionen für die Neun zur Verfügung.

In Frankfurt wiederum bleibt das Interesse an Elversbergs Torjäger Younes Ebnoutalib weiter bestehen. Der 22-Jährige "bleibt ein ganz heißer Kandidat", heißt es. Er soll unabhängig von einem Transfer von Kalimuendo an den Main kommen. Laut Bild hat die Eintracht bereits ein verbessertes Angebot von rund acht Millionen Euro an den Zweitligisten übermittelt, um sich um Duell um Ebnoutalib gegen den VfL Wolfsburg durchzusetzen.