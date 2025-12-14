Starke Trefferquote! Eintracht Frankfurt will sich wohl einen Shootingstar aus Liga zwei schnappen

Demnach hätten die Verhandlungen zwischen Eintracht Frankfurt und dem Stürmer bereits ein fortgeschrittenes Stadium erreicht, und man stehe kurz vor einer mündlichen Einigung. Es müssten nur noch letzte Details geklärt werden. Der Bundesligist wolle den gebürtigen Frankfurter möglichst schon im Winter verpflichten, spätestens aber im Sommer. Mit der SV Elversberg sei jedoch noch keine Einigung erzielt worden, und ein schriftliches Angebot liege ebenfalls noch nicht vor.

Ebnoutalib betonte zuletzt noch, vorerst bei den Saarländern bleiben zu wollen. "Ich bleibe bis zum Saisonende in Elversberg. Das habe ich für mich so entschieden. Ich konnte mich hier in noch nicht einmal einem Jahr enorm entwickeln. Und ich denke, dass es aktuell keinen besseren Verein für mich gibt, um diese Entwicklung fortzuführen." Jetzt doch die Kehrtwende?