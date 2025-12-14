Eintracht Frankfurt steht offenbar kurz davor, sich mit Younes Ebnoutalib von der SV Elversberg auf einen Wechsel zu einigen. Das berichtet Sky.
Starke Trefferquote! Eintracht Frankfurt will sich wohl einen Shootingstar aus Liga zwei schnappen
Younes Ebnoutalib wohl in fortgeschrittenen Gesprächen mit Eintracht Frankfurt
Demnach hätten die Verhandlungen zwischen Eintracht Frankfurt und dem Stürmer bereits ein fortgeschrittenes Stadium erreicht, und man stehe kurz vor einer mündlichen Einigung. Es müssten nur noch letzte Details geklärt werden. Der Bundesligist wolle den gebürtigen Frankfurter möglichst schon im Winter verpflichten, spätestens aber im Sommer. Mit der SV Elversberg sei jedoch noch keine Einigung erzielt worden, und ein schriftliches Angebot liege ebenfalls noch nicht vor.
Ebnoutalib betonte zuletzt noch, vorerst bei den Saarländern bleiben zu wollen. "Ich bleibe bis zum Saisonende in Elversberg. Das habe ich für mich so entschieden. Ich konnte mich hier in noch nicht einmal einem Jahr enorm entwickeln. Und ich denke, dass es aktuell keinen besseren Verein für mich gibt, um diese Entwicklung fortzuführen." Jetzt doch die Kehrtwende?
Younes Ebnoutalib ist aktuell Top-Torjäger in der 2. Bundesliga
Über ein erstes Interesse der Hessen am 22-Jährigen hatte Sky bereits im November berichtet und hatte dabei auch den FC Villarreal aus Spanien als weiteren Interessenten genannt. Zwar wolle Elversberg den bis Sommer 2028 laufenden Vertrag von Ebnoutalib am liebsten vorzeitig verlängern. Sollte das jedoch nicht gelingen, würde man für ihn mindestens 10 Millionen Euro Ablöse verlangen.
In den vergangenen Monaten legte Ebnoutalib einen steilen Aufstieg hin. Im Januar wechselte der Mittelstürmer für kolportierte 100.000 Euro als Amateur vom damaligen Regionalligisten FC Gießen - heute in der fünften Liga - zur SV Elversberg. Dort brauchte er nicht lange, um zu überzeugen. Während er in seinem ersten halben Jahr bei Elversberg in rund 200 Einsatzminuten noch ohne Tor blieb, präsentiert er sich in der laufenden Saison weitaus treffsicherer: Mit elf Treffern in 16 Zweitligaspielen teilt er sich die Spitze der Torjägerliste mit Isac Lidberg vom SV Darmstadt 98. Ebnoutalib ist mittlerweile 15-mal so viel wert wie noch vor einem halben Jahr.
Younes Ebnoutalib: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 17
- Tore: 11
- Vorlagen: 0
- Gelbe Karten: 2
- Einsatzminuten: 1238