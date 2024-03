Nächste Ausfahrt Saudi-Arabien? Ein 127-Millionen-Stürmer ist das größte Rätsel des Weltfußballs

João Félix steht vor einer ungewissen Zukunft. Der FC Barcelona kann ihn sich nicht leisten und Atlético Madrid will ihn am liebsten verkaufen.

Vertrauen hat João Félix stets alles bedeutet. "Ich hatte immer den Ball am Fuß", schrieb er einmal in einem Beitrag für The Players' Tribune über seine Kindheit. "Immer. Immer. Immer. Und wenn ich ihn zu dir passen wollte, musste ich dir vertrauen, oder? Ich meine... das ist mein Ball, ich weiß nicht, was du damit machen wirst. Du könntest ihn einfach wegschlagen oder so, das werde ich nicht zulassen!"

Der Portugiese schrieb weiter: "Als ich als Mensch und als Spieler gewachsen bin, habe ich gemerkt, dass es das ist, was ich liebe - den Ball zu haben und glücklich zu sein, wenn ich Fußball spiele. Dann bin ich am besten, dann bin ich ich selbst. Aber als ich für die Jugendmannschaften vom FC Porto spielte, war das nicht immer der Fall. Dort haben sie nicht so sehr an mich geglaubt, wie ich an mich selbst glaubte. Sie haben mir auf dem Spielfeld nicht vertraut. Sie kritisierten mich wegen meiner Größe. Sie haben mich vom Spielfeld genommen, sie haben mir den Ball weggenommen. In Porto habe ich meine Freude verloren."

Bei Benfica (2015 bis 2019) erlangte er seine Freude dann zurück - aber seitdem ist sie wieder nur noch sporadisch zu sehen. Denn die Wahrheit ist, dass nur noch wenige Menschen Vertrauen in den Spieler Félix haben. Atlético Madrid hat an ihn geglaubt - sehr sogar. Die Spanier zahlten Benfica im Sommer 2019 127 Millionen Euro Ablöse für den jungen Angreifer. Doch im Metropolitano vertraute man Félix nach vier Jahren nicht mehr, im Gegenteil, man fühlt sich von ihm verraten.