João Félix ist das Feindbild vieler Atlético-Fans. Nach dem 3:0 seines FC Barcelona hat er über seine Situation gesprochen.

João Félix, von Atlético Madrid aktuell an den FC Barcelona verliehener Offensivspieler, hat über die Anfeindungen durch die Atlético-Fans gesprochen und erklärt, dass die Anhänger nicht die gesamte Wahrheit kennen würden. Gleichzeitig äußerte er aber auch Verständnis für die Reaktionen rund um das 3:0 der Katalanen in Madrid am Sonntagabend.