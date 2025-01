Die Erwartungen im Old Trafford konnte der Brasilianer nie erfüllen. Deshalb soll jetzt ein Abschied auf Leihbasis anstehen.

Manchester United ist bereit, Offensivspieler Antony noch in diesem Monat per Leihe abzugeben. Das berichtet das brasilianische Portal UOL. Der Flügelspieler macht auch in dieser Saison nicht das wahr, was man sich von ihm im Old Trafford bei seiner Verpflichtung im Sommer 2022 versprochen hatte, auch wenn der neue Trainer Rúben Amorim angeblich seine Vielseitigkeit schätzt.