Cristiano Ronaldo hat seinen Teamkollegen in Portugals Nationalmannschaft nach dem Sieg in der Nations League jeweils eine Uhr geschenkt, die an den Triumph erinnern soll - und dabei auch an Diogo Jota gedacht, der im Sommer bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist.
Nach Portugals Sieg in der Nations League: Besondere Geste von Cristiano Ronaldo für Familie von verstorbenem Diogo Jota
Cristiano Ronaldo zu Diogo Jotas Tod: "Das macht keinen Sinn"
Liverpool-Stürmer Diogo Jota starb im Alter von 28 Jahren in der spanischen Provinz Zamora. Er hatte nur elf Tage vor dem Unfall seine langjährige Partnerin Rute Cardoso geheiratet, mit der er drei Kinder hatte. Weniger als einen Monat zuvor hatte Jota mit Portugal im Nations-League-Finale den Europameister Spanien im Elfmeterschießen besiegt.
Ronaldo schrieb damals auf X: "Das macht keinen Sinn. Wir waren gerade erst zusammen bei der Nationalmannschaft, du hattest gerade geheiratet. Deiner Familie, deiner Frau und deinen Kindern spreche ich mein Beileid aus und wünsche ihnen alle Kraft der Welt. Ich weiß, dass du immer bei ihnen sein wirst. Ruhe in Frieden, Diogo. Wir werden dich alle vermissen."
Nun hat sich der Superstar von Al-Nassr wohl eine besondere Geste - auch für Jotas Familie - ausgedacht.
Ronaldo ehrt Jota
Laut dem portugiesischen NachrichtenportalSic Noticias hat sich der 40-Jährige mit der Luxusmarke Jacob & Co zusammengetan, um personalisierte Uhren für seine portugiesischen Teamkollegen, darunter auch Jota, anzufertigen. Diese Uhren ließ CR7 demnach vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien verschicken - und auch die Familie von Diogo Jota erhielt ein Exemplar.
In den sozialen Medien schrieb Jacob & Co: "Eine Uhr, die so außergewöhnlich ist wie die Champions selbst."
Portugal will bei der WM den großen Coup landen
Cristiano Ronaldo führte Portugal nach dem Nations-League-Triumph souverän durch die WM-Qualifikation und sicherte dem Team das Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika.
Am 5. Dezember erfahren CR7 und Co. bei der Auslosung, welche Gruppengegner auf sie im kommenden Sommer warten. Der Nations-League-Sieger wird beim Turnier sicherlich hochmotiviert sein, um den Titel auch für den verstorbenen Diogo Jota zu gewinnen. Außerdem ist es die letzte Weltmeisterschaft für Cristiano Ronaldo - und damit seine letzte Chance, den goldenen Pokal zu gewinnen.
Die Zahlen zu Cristiano Ronaldos Länderspielen
- Länderspiele: 226
- Tore: 143
- Debüt: 20. August 2003