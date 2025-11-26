Nach Portugals Sieg in der Nations League: Besondere Geste von Cristiano Ronaldo für Familie von verstorbenem Diogo Jota

Liverpool-Stürmer Diogo Jota starb im Alter von 28 Jahren in der spanischen Provinz Zamora. Er hatte nur elf Tage vor dem Unfall seine langjährige Partnerin Rute Cardoso geheiratet, mit der er drei Kinder hatte. Weniger als einen Monat zuvor hatte Jota mit Portugal im Nations-League-Finale den Europameister Spanien im Elfmeterschießen besiegt.

Ronaldo schrieb damals auf X: "Das macht keinen Sinn. Wir waren gerade erst zusammen bei der Nationalmannschaft, du hattest gerade geheiratet. Deiner Familie, deiner Frau und deinen Kindern spreche ich mein Beileid aus und wünsche ihnen alle Kraft der Welt. Ich weiß, dass du immer bei ihnen sein wirst. Ruhe in Frieden, Diogo. Wir werden dich alle vermissen."

Nun hat sich der Superstar von Al-Nassr wohl eine besondere Geste - auch für Jotas Familie - ausgedacht.