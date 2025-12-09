Nach Kovac-Urteil: BVB hat Julien Duranville wohl bei anderem Bundesligisten angeboten

Duranville wechselte vor knapp drei Jahren für die stattliche Ablösesumme von 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht nach Dortmund. Dort kam er - auch aufgrund zahlreicher Verletzungen - nie richtig in Schwung. Zuletzt sammelte er in der zweiten BVB-Mannschaft Spielpraxis.

Auf die Journalistenfrage, warum Duranville am vergangenen Wochenende nicht im Kader gestanden habe, fällte Trainer Kovac ein hartes Urteil: "Wir sind beim BVB und beim BVB sind richtig gute Spieler unterwegs. Das ist er auch, aber die anderen sind besser", sagte der Coach.