Borussia Dortmund will Flügelspieler Julien Duranville angeblich im Winter verleihen. Das berichtet Sky. Demnach hätten die Dortmunder den 19-Jährigen bereits bei Borussia Mönchengladbach angeboten, doch die Fohlen hätten kein Interesse an einem Deal.
Nach Kovac-Urteil: BVB hat Julien Duranville wohl bei anderem Bundesligisten angeboten
- Getty Images
"Unterschiedliche Gründe" führten wohl zu Gladbachs Absage
Im Sommer hatte der BVB mit den Gladbachern bereits ein Geschäft gemacht und Giovanni Reyna an den Niederrhein verkauft, der genau wie Duranville sich schwergetan hatte, in Dortmund unter Trainer Niko Kovac auf Spielzeit zu kommen. Sky nennt "unterschiedliche Gründe", warum sich Gladbach gegen Duranville entschieden hat.
- AFP
Niko Kovac fällt hartes Urteil über Julien Duranville
Duranville wechselte vor knapp drei Jahren für die stattliche Ablösesumme von 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht nach Dortmund. Dort kam er - auch aufgrund zahlreicher Verletzungen - nie richtig in Schwung. Zuletzt sammelte er in der zweiten BVB-Mannschaft Spielpraxis.
Auf die Journalistenfrage, warum Duranville am vergangenen Wochenende nicht im Kader gestanden habe, fällte Trainer Kovac ein hartes Urteil: "Wir sind beim BVB und beim BVB sind richtig gute Spieler unterwegs. Das ist er auch, aber die anderen sind besser", sagte der Coach.
- Getty Images
Bietet Werder Bremen Julien Duranville den Ausweg?
Dem Bericht zufolge beschäftigte sich Werder Bremen auch schon mit dem Thema Julien Duranville. Bereits im vergangenen Sommer war der Teenager ein Thema an der Weser, doch auch Werder entschied sich gegen eine Verpflichtung. Nun könnte Bremen nach der Gladbach-Absage der nächste heiße Kandidat bei Duranville werden. Schon vor Wochen hatte es geheißen, dass der Spieler selbst auch einen Abschied im Blick habe, um die Zahl seiner Einsatzminuten deutlich zu steigern.
Die Spiele von Julien Duranville beim BVB:
- Bundesliga: 15 Spiele, 1 Assist
- Champions League: 9 Spiele
- DFB-Pokal: 1 Spiel, 1 Tor