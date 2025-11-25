Julien Duranvillegetty
Daniel Buse

Zweiter Anlauf: Bundesligist beobachtet Situation von BVB-Talent Julien Duranville angeblich ganz genau

Der Offensivspieler will Einsatzzeiten bekommen - und könnte deshalb im Winter leihweise gehen.

Borussia Dortmund zieht angeblich die Möglichkeit in Betracht, Julien Duranville im Winter-Transferfenster an einen anderen Klub auszuleihen. Das berichtet Sky. Schon in den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass der 19-Jährige selbst über diesen Schritt intensiv nachdenkt, um auf Einsatzminuten zu kommen. 

  • Julien Duranville Borussia Dortmund 2025Getty Images

    Julien Duranville: Wenige BVB-Einsätze unter Niko Kovac

    Unter BVB-Trainer Niko Kovac tut sich der Belgier schwer - auch aufgrund zahlreicher Verletzungen. Aktuell läuft Duranville für die zweite Mannschaft der Dortmunder auf, nachdem er wieder völlig fit ist. 

  • Julien Duranville Dortmund 2025Getty

    Werder Bremen schon im Sommer an Julien Duranville interessiert

    Dem Bericht zufolge hat sich Werder Bremen bereits im Sommer mit Duranville intensiv beschäftigt und auch eine grundsätzliches Interesse gezeigt. Ein Deal kam damals nicht zustande. Nun seien die Bremer wieder ein mögliches Ziel für Duranville. Allerdings sei noch keine finale Entscheidung vonseiten des BVB gefallen, der Klub prüfe auch noch Alternativen, um den Flügelspieler bei seiner Entwicklung voranzubringen. 

  • Die Leistungsdaten von Julien Duranville für den BVB:

    • Bundesliga: 15 Spiele, 1 Assist
    • Champions League: 9 Spiele
    • DFB-Pokal: 1 Spiel, 1 Tor
