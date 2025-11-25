Zweiter Anlauf: Bundesligist beobachtet Situation von BVB-Talent Julien Duranville angeblich ganz genau

Dem Bericht zufolge hat sich Werder Bremen bereits im Sommer mit Duranville intensiv beschäftigt und auch eine grundsätzliches Interesse gezeigt. Ein Deal kam damals nicht zustande. Nun seien die Bremer wieder ein mögliches Ziel für Duranville. Allerdings sei noch keine finale Entscheidung vonseiten des BVB gefallen, der Klub prüfe auch noch Alternativen, um den Flügelspieler bei seiner Entwicklung voranzubringen.