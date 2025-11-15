Nachdem Julian Nagelsmann kürzlich Marc-Andre ter Stegen unmissverständlich klargemacht hat, dass ohne regelmäßige Einsätze kein Platz für ihn im deutschen WM-Tor ist, scheint sich beim derzeit noch verletzten Keeper des FC Barcelona etwas zu tun. Ein Bericht aus der Türkei suggeriert Interesse eines Spitzenklubs.
Nach klarer Transfer-Ansage von Julian Nagelsmann: Klub aus der Türkei kontaktierte wohl Barcelonas Marc-Andre ter Stegen
Besiktas soll ter Stegen kontaktiert haben
Informationen von Fanatik zufolge, der auflagenstärksten Sportzeitung der Türkei, ist Besiktas aus Istanbul wegen eines möglichen Leihgeschäfts mit ter Stegens Umfeld in Kontakt getreten. Dort würde man ihm demnach garantierte Spielzeit und die Chance bieten, in der Europa League anzutreten.
Das Interesse von Besiktas ist nicht das einzige, über das in den vergangenen Wochen berichtet wurde. So schrieb etwa die spanische Sport, Newcastle United, Tottenham Hotspur, Manchester United und die AS Monaco hätten zuletzt Interesse am deutschen Schlussmann gezeigt und bei Barca angefragt.
Ter Stegen in Barcelona nur noch die Nummer drei
Zudem soll auch der FC Chelsea über eine Verpflichtung von ter Stegen nachdenken, die Blues beobachten seine derzeitige Situation bei Barca ganz genau. Der 33-Jährige, der nach einer Rücken-OP wohl noch bis Anfang Dezember ausfällt, ist in der Torhüter-Hierarchie beim spanischen Meister hinter Joan Garcia und Wojciech Szczesny zurückgefallen.
Ter Stegen war bereits im Vorfeld der Saison nach dem 25 Millionen Euro schweren Transfer von Garcia bei den Katalanen zur Nummer drei degradiert worden. Außerdem sei ihm ein Abschied von den Katalanen deutlich ans Herz gelegt worden - auch, weil sein Gehalt "freigemacht" werden sollte, um die Registrierung von Neuzugängen zu ermöglichen. So zumindest die einhellige Mutmaßung.
Das Vorgehen und die Handhabung der Barca-Verantwortlichen in der Causa löste eine Welle der Entrüstung aus. So könne man nicht mit einem verdienten Mannschaftskapitän umgehen, lautete die gängige Meinung. Ter Stegen unterzog sich in der Folge einer Rückenoperation und soll sich geweigert haben, eine Einverständniserklärung zu unterschreiben, durch die Barca den Verletzungs- und Operationsbericht an die Medizinische Kommission der spanischen Liga weiterleiten durfte.
Hintergrund: Ter Stegen hatte seine Ausfallzeit durch die OP mit "etwa drei Monaten" beziffert. Damit wollte er wohl auch ein vereinspolitisches Zeichen setzen: Barcelona durfte aber nur dann 80 Prozent seines Gehalts für die Registrierung neuer Spieler verwenden, wenn er mindestens vier Monate ausfällt.
Barca leitete sogar ein internes Disziplinarverfahren ein. Das berichtete die AFP. Die Marca schreibt von einem "offenen Krieg". Mittlerweile aber haben sich die Wogen angeblich geglättet, das zumindest sagte Trainer Hansi Flick zuletzt im Interview mit der Sport Bild. "Mir ist wichtig, dass Marc und der Verein sich angenähert haben und wirklich die Kommunikation gesucht haben. Für mich ist es wichtig, dass Marc jetzt zurückkommt. Er ist ein Top-Torhüter, und er bekommt von uns alle Unterstützung, damit er wieder auf seinem Niveau spielen kann."
Ter Stegen bekommt Wechsel-Ansage von Nagelsmann
Ter Stegen soll Ende November bei Barca wieder zurückkehren, fraglich ist dennoch, wie es mit ihm nach den Ereignissen des Sommers weitergeht. Eigentlich kann er es sich mit Blick auf die WM 2026 nicht leisten, keinen Stammplatz zu haben.
Der Bundestrainer erklärte: "Das Winter-Transferfenster ist nie super einfach. Ich stelle nicht die Bedingung, dass er bei einem Topklub spielen muss. Wenn er spielt, wäre es gut, dass er einigermaßen gut spielt. Das gehört schon auch zur Wahrheit dazu."
Laut Sport würden sich die Barca-Verantwortlichen nur dann mit einem Winter-Transfer beschäftigen, wenn der 33-Jährige einen Abgang forciere. Ausgang der Causa? Völlig offen.
Ter Stegens Statistiken für Barcelona
- Pflichtspiele: 422
- Gegentore: 416
- Zu-null-Spiele: 175