Nach klarer Transfer-Ansage von Julian Nagelsmann: Klub aus der Türkei kontaktierte wohl Barcelonas Marc-Andre ter Stegen

Zudem soll auch der FC Chelsea über eine Verpflichtung von ter Stegen nachdenken, die Blues beobachten seine derzeitige Situation bei Barca ganz genau. Der 33-Jährige, der nach einer Rücken-OP wohl noch bis Anfang Dezember ausfällt, ist in der Torhüter-Hierarchie beim spanischen Meister hinter Joan Garcia und Wojciech Szczesny zurückgefallen.

Ter Stegen war bereits im Vorfeld der Saison nach dem 25 Millionen Euro schweren Transfer von Garcia bei den Katalanen zur Nummer drei degradiert worden. Außerdem sei ihm ein Abschied von den Katalanen deutlich ans Herz gelegt worden - auch, weil sein Gehalt "freigemacht" werden sollte, um die Registrierung von Neuzugängen zu ermöglichen. So zumindest die einhellige Mutmaßung.

Das Vorgehen und die Handhabung der Barca-Verantwortlichen in der Causa löste eine Welle der Entrüstung aus. So könne man nicht mit einem verdienten Mannschaftskapitän umgehen, lautete die gängige Meinung. Ter Stegen unterzog sich in der Folge einer Rückenoperation und soll sich geweigert haben, eine Einverständniserklärung zu unterschreiben, durch die Barca den Verletzungs- und Operationsbericht an die Medizinische Kommission der spanischen Liga weiterleiten durfte.

Hintergrund: Ter Stegen hatte seine Ausfallzeit durch die OP mit "etwa drei Monaten" beziffert. Damit wollte er wohl auch ein vereinspolitisches Zeichen setzen: Barcelona durfte aber nur dann 80 Prozent seines Gehalts für die Registrierung neuer Spieler verwenden, wenn er mindestens vier Monate ausfällt.

Barca leitete sogar ein internes Disziplinarverfahren ein. Das berichtete die AFP. Die Marca schreibt von einem "offenen Krieg". Mittlerweile aber haben sich die Wogen angeblich geglättet, das zumindest sagte Trainer Hansi Flick zuletzt im Interview mit der Sport Bild. "Mir ist wichtig, dass Marc und der Verein sich angenähert haben und wirklich die Kommunikation gesucht haben. Für mich ist es wichtig, dass Marc jetzt zurückkommt. Er ist ein Top-Torhüter, und er bekommt von uns alle Unterstützung, damit er wieder auf seinem Niveau spielen kann."





