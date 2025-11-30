Nach Gerüchten um Wechsel innerhalb der Bundesliga: BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl äußert sich erstmals

"Dass es vielleicht auch mal ein paar anderen auffällt, wenn man womöglich gute Arbeit leistet, ist erst einmal etwas Positives, über das man sich freut", sagte Kehl nach dem 2:1-Erfolg des BVB gegen Bayer Leverkusen am Samstagabend bei Sky, schob jedoch nach: "Es gab aber keine Gespräche und demnach habe ich mich damit auch nicht beschäftigt."

Über Kehl, der bei der Borussia noch bis 2027 unter Vertrag steht, gibt es immer wieder Gerüchte, wonach man intern bei den Schwarz-Gelbe nicht gänzlich zufrieden mit seiner Arbeit sei. Erst kürzlich kritisierte mit Mats Hummels ein ehemaliger Borusse die von Kehl verantwortete Kaderplanung.

Hummels, der mit Dortmund zu aktiven Zeiten unter anderem zwei deutsche Meistertitel holte, nannte das Mittelfeld bei Amazon Prime "ein wenig diffus würde ich beinahe sagen, weil es doch sehr unterschiedliche Spielertypen sind". BVB-Trainer Niko Kovac hatte am Dienstag gegen Villarreal rotiert und neben den technisch versierten Felix Nmecha auch den defensiver denkenden Marcel Sabitzer im Zentrum aufgeboten, der zuletzt nur selten zum Einsatz gekommen war.