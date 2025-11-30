Eines großen Spielers schlicht unwürdig! Nur Serhou Guirassys Egoismus überschattet den Auftritt des BVB bei Bayer Leverkusen

Zu einem solchen ist die Mannschaft von Kasper Hjulmand zweifelsohne geworden, schließlich hatten die Hausherren zuletzt acht von zehn Pflichtspielen gewonnen und unter der Woche bei Manchester City aufgetrumpft. Und der BVB hatte eben zuvor gegen Juventus Turin, RB Leipzig, Bayern München und den VfB Stuttgart nicht gesiegt, auch im Pokal stand es bei Eintracht Frankfurt nach 120 Minuten unentschieden.

"Wir haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie auch hier bestehen kann", freute sich Sportdirektor Sebastian Kehl. "Wir haben uns eine Menge vorgenommen für das Spiel, die Mannschaft hat es richtig gut umgesetzt. Danach hört die Diskussion auch auf, dass wir gegen große Mannschaften nicht gewinnen können."

Dortmund gelang es in der BayArena, die Idealform des Fußballs von Niko Kovac zu präsentieren: Diszipliniert und leidenschaftlich in der Arbeit gegen den Ball und in der Offensive mit hoher Effizienz. Mit teils zehn Spielern in der eigenen Hälfte wehrte sich der BVB gegen Leverkusens Bemühungen und hielt sich über weite Strecken der Partie vollkommen schadlos.