Wie geht es weiter mit Vinicius Junior bei Real Madrid? Nachdem es zuletzt hieß, der Brasilianer werde seinen noch bis 2027 laufenden Vertrag nun doch verlängern, reißen die Gerüchte über einen Wechsel in die saudische Pro League einfach nicht ab. Nun hat sich ein Landsmann zum Offensiv-Star der Königlichen geäußert.
"Mach nicht das Gleiche wie Neymar!" Real Madrids Vinicius Junior erhält eindringliche Transferwarnung
Gegenüber BOYLE Sports sagte der einstige 17-malige Nationalspieler Sandro: "Müssen Vinicius Junior oder Xabi Alonso Real Madrid verlassen? Nein, ich denke, sie können beide bleiben und gemeinsam eine gute Serie hinlegen. Vinicius muss sich einfach auf Real konzentrieren. Er sollte nicht das tun, was Neymar in Barcelona getan hat und den Verein verlassen. Bitte tu das nicht!"
Der 36-Jährige, der in Europa unter anderem 106 Pflichtspiele für die Tottenham Hotspur bestritt und seine Karriere mittlerweile beendet hat, führte aus: "In Brasilien sagen wir, man muss versuchen, ruhig zu bleiben. Beruhige dich. Als ehemaliger Fußballer muss ich ihm einen Rat geben: Man muss erst einmal durchatmen, bevor man gehen will."
Besonders der Weg von Neymar, der 2017 von Barca zu Paris Saint-Germain wechselte, ist für Sandro Warnung: "Würde Vinicius Karriere darunter leiden, wenn er Real Madrid jetzt verlassen würde? 100 Prozent. Der Vergleich mit Neymar, der Barcelona verlassen hat, ist schön. Ich verstehe immer noch nicht, warum Neymar Barcelona verlassen hat. Ich denke, das war einer der größten Fehler im gesamten Fußball."
Turbulenzen um Vinicius Junior begannen Ende Oktober
Neymar wurde immer wieder teilweise vorgeworfen, mehrere Siege bei der Wahl zum Ballon d'Or verpasst zu haben, nachdem er sich entschieden hatte, Barcelona zu verlassen. PSG zahlte für ihn die Rekordablöse von 222 Millionen Euro, aber Neymar konnte in Frankreich nie wirklich glänzen.
Die Turbulenzen um Vinicius Junior dagegen hatten ihren Ursprung bei Reals Sieg über den FC Barcelona Ende Oktober. Der Angreifer hatte sich über seine erneute Auswechslung gegenüber Trainer Xabi Alonso lautstark echauffiert und beim Verlassen des Platzes selbst von einem Abschied gesprochen, wie TV-Kameras einfingen.
Vinicius Junior: Bleibt er oder geht er?
Die spanische Zeitung Sport schrieb Ende Oktober zudem von einem Wechselwunsch, weil das Tischtuch zu Alonso zerschnitten sei. Sein Traumziel sei PSG, hieß es damals. Zudem locken die kaufkräftigen saudi-arabischen Großklubs den 25-Jährigen seit längerer Zeit mit einem historischen Rekordgehalt.
Nach dem Wutausbruch bestand Real auf eine öffentliche Entschuldigung von Vinicius, der sich zudem auch intern bei seinen Teamkollegen und Alonso entschuldigen musste. Allerdings erschien am selben Tag ein brisanter Bericht bei The Athletic, in dem Probleme zwischen Spielern und Alonsos Arbeitsweise aufgedeckt wurden.
Darin wurde auch eine Person aus dem nahen Umfeld der Mannschaft zitiert, die hinterher angeblich dem Vinicius-Lager zugeordnet wurde. "Er denkt, er ist Pep Guardiola, aber bisher ist er nur Xabi", hieß es darin.
Vinicius Junior bei Real: 346 Pflichtspiele, 111 Tore
Der Offensivstar war 2018 für 45 Millionen Euro von Flamengo zu den Königlichen gewechselt und entwickelte sich dort zu einem der besten Spieler der Welt, der gleichzeitig durch schauspielerische Einlagen und zahlreiche Provokationen gegenüber gegnerischen Fans und Spielern aber auch ein äußerst streitbarer Charakter ist.
Sportlich ist Vinicius aber über jeden Zweifel erhaben. In bis dato 346 Pflichtspielen erzielte er 111 Tore und bereitete 91 weitere Treffer vor. Mit den Königlichen gewann er bereits zweimal die Champions League und dreimal die spanische Meisterschaft.
Vinicius Junior: Seine Tore für Real Madrid in der bisherigen Saison
- 24. August 2025: Real Oviedo - Real Madrid 0:3 (1)
- 30. August 2025: Real Madrid - RCD Mallorca 2:1 (1)
- 23. September 2025: UD Levante - Real Madrid 1:4 (1)
- 4. Oktober 2025: Real Madrid - FC Villarreal 3:1 (2)