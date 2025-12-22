"Mach nicht das Gleiche wie Neymar!" Real Madrids Vinicius Junior erhält eindringliche Transferwarnung

Gegenüber BOYLE Sports sagte der einstige 17-malige Nationalspieler Sandro: "Müssen Vinicius Junior oder Xabi Alonso Real Madrid verlassen? Nein, ich denke, sie können beide bleiben und gemeinsam eine gute Serie hinlegen. Vinicius muss sich einfach auf Real konzentrieren. Er sollte nicht das tun, was Neymar in Barcelona getan hat und den Verein verlassen. Bitte tu das nicht!"

Der 36-Jährige, der in Europa unter anderem 106 Pflichtspiele für die Tottenham Hotspur bestritt und seine Karriere mittlerweile beendet hat, führte aus: "In Brasilien sagen wir, man muss versuchen, ruhig zu bleiben. Beruhige dich. Als ehemaliger Fußballer muss ich ihm einen Rat geben: Man muss erst einmal durchatmen, bevor man gehen will."

Besonders der Weg von Neymar, der 2017 von Barca zu Paris Saint-Germain wechselte, ist für Sandro Warnung: "Würde Vinicius Karriere darunter leiden, wenn er Real Madrid jetzt verlassen würde? 100 Prozent. Der Vergleich mit Neymar, der Barcelona verlassen hat, ist schön. Ich verstehe immer noch nicht, warum Neymar Barcelona verlassen hat. Ich denke, das war einer der größten Fehler im gesamten Fußball."