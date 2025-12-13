Zinedine Zidane hat angeblich von Frankreichs Fußballverband die Zusage bekommen, dass er nach der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko als Nationaltrainer die Nachfolge von Didier Deschamps antreten darf. Das berichtet der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano. Demnach gebe es eine "mündliche Einigung" zwischen dem Star-Coach und dem Verband.
Nach fünf Jahren ohne Team: Zinedine Zidane hat offenbar "mündliche Einigung" für nächsten Trainer-Job
- AFP
Didier Deschamps hat seinen Abschied angekündigt
Deschamps hatte bereits zu Beginn des Jahres angekündigt, dass er nach dem Turnier im kommenden Sommer bei der Equipe Tricolore aufhören wird. Seitdem war Zidane als heißester Kandidat gehandelt worden - und soll nun auch den Job bekommen.
"Mein Wunsch ist es, eines Tages Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft zu werden", bekräftigte Zidane noch einmal im Oktober. Deschamps hatte mit Frankreich unter anderem zweimal das WM-Finale erreicht und sich 2018 in Russland zum Weltmeister gekrönt.
In den vergangenen Wochen war aber auch darüber spekuliert worden, dass Zidane angesichts der aktuellen Krise bei Real Madrid zum dritten Mal bei den Königlichen übernimmt. Bei Real steht Trainer Xabi Alonso unter Druck, nachdem es bei seiner neuen Mannschaft zuletzt nicht gut gelaufen ist.
Zinedine Zidane seit Sommer 2021 ohne Trainerjob
Zidane hatte bei Real Madrid als Berater begonnen und sich dann über die Stelle des Sportdirektors hochgearbeitet. Erste Trainer-Erfahrungen sammelte er in der U17 der Königlichen, bevor er die zweite Mannschaft übernahm.
Von Januar 2016 bis Sommer 2018 verantwortete er 149 Spiele der Madrilenen - und er kehrte im März 2019 zurück, um das Team erneut bis zum Sommer 2021 zu übernehmen. Nun sieht es so aus, als sollte er nach fünf Jahren ohne Trainerjob im nächsten Jahr wieder an der Seitenlinie stehen.
Real Madrid unter Trainer Zinedine Zidane
- Champions-League-Sieger: 2016, 2017, 2018
- Spanischer Meister: 2017, 2020
- Supercopa-Sieger: 2018, 2020
- Klub-Weltmeister: 2017, 2018