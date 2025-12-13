Nach fünf Jahren ohne Team: Zinedine Zidane hat offenbar "mündliche Einigung" für nächsten Trainer-Job

Deschamps hatte bereits zu Beginn des Jahres angekündigt, dass er nach dem Turnier im kommenden Sommer bei der Equipe Tricolore aufhören wird. Seitdem war Zidane als heißester Kandidat gehandelt worden - und soll nun auch den Job bekommen.

"Mein Wunsch ist es, eines Tages Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft zu werden", bekräftigte Zidane noch einmal im Oktober. Deschamps hatte mit Frankreich unter anderem zweimal das WM-Finale erreicht und sich 2018 in Russland zum Weltmeister gekrönt.

In den vergangenen Wochen war aber auch darüber spekuliert worden, dass Zidane angesichts der aktuellen Krise bei Real Madrid zum dritten Mal bei den Königlichen übernimmt. Bei Real steht Trainer Xabi Alonso unter Druck, nachdem es bei seiner neuen Mannschaft zuletzt nicht gut gelaufen ist.