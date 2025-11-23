"Es können Dinge passieren, die die Leute vielleicht nicht erwarten würden": Kommt es zur spektakulären Wende bei Zinedine Zidane und Frankreichs Nationalmannschaft?

"Es können viele Dinge passieren, auch solche, die die Leute vielleicht nicht erwarten würden", sagte Diallo gegenüber L'Equipe. "Ich habe es schon gesagt: Ich habe viel Bewunderung und Respekt für Zidane, sowohl für das, was er für den französischen Fußball geleistet hat, als auch für das, was er als Trainer gezeigt hat, indem er Titel gewonnen hat. Aber alles hat seine Zeit. Für den Moment bereiten wir uns auf die Weltmeisterschaft vor."

Zidane ist mittlerweile seit mehr als vier Jahren vereinslos. Davor trainierte er zwischen 2016 und 2021 in zwei Amtszeiten Real Madrid und gewann dabei unter anderem dreimal die Champions League. Seit seinem Abschied von den Königlichen taucht Zidanes Name immer wieder in Gerüchten um mögliche Trainerposten auf - sei es bei seinem früheren Verein Juventus Turin, bei Klubs aus der Saudi Pro League oder bei verschiedenen Nationalmannschaften.

Der Weltmeister von 1998 betonte jedoch, dass ihn der Posten als Trainer der französischen Nationalmannschaft am meisten reizt: "Was die Zukunft bringt, weiß ich nicht, aber eines meiner Ziele ist es, die französische Nationalmannschaft zu trainieren. Wir werden sehen."