Didier Deschamps wird seine Ära als Trainer der französischen Nationalmannschaft nach der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko beenden. Als langjähriger, vermeintlich sicherer Nachfolger galt bislang Zinedine Zidane - nun sät ausgerechnet der Präsident des französischen Fußballverbands FFF, Philippe Diallo, Zweifel daran.
"Es können Dinge passieren, die die Leute vielleicht nicht erwarten würden": Kommt es zur spektakulären Wende bei Zinedine Zidane und Frankreichs Nationalmannschaft?
"Es können viele Dinge passieren, auch solche, die die Leute vielleicht nicht erwarten würden", sagte Diallo gegenüber L'Equipe. "Ich habe es schon gesagt: Ich habe viel Bewunderung und Respekt für Zidane, sowohl für das, was er für den französischen Fußball geleistet hat, als auch für das, was er als Trainer gezeigt hat, indem er Titel gewonnen hat. Aber alles hat seine Zeit. Für den Moment bereiten wir uns auf die Weltmeisterschaft vor."
Zidane ist mittlerweile seit mehr als vier Jahren vereinslos. Davor trainierte er zwischen 2016 und 2021 in zwei Amtszeiten Real Madrid und gewann dabei unter anderem dreimal die Champions League. Seit seinem Abschied von den Königlichen taucht Zidanes Name immer wieder in Gerüchten um mögliche Trainerposten auf - sei es bei seinem früheren Verein Juventus Turin, bei Klubs aus der Saudi Pro League oder bei verschiedenen Nationalmannschaften.
Der Weltmeister von 1998 betonte jedoch, dass ihn der Posten als Trainer der französischen Nationalmannschaft am meisten reizt: "Was die Zukunft bringt, weiß ich nicht, aber eines meiner Ziele ist es, die französische Nationalmannschaft zu trainieren. Wir werden sehen."
- Getty Images Sport
Didier Deschamps: "Zizou ist der Kandidat, den man erwartet"
Auch Deschamps selbst, der bereits verkündet hat, dass die WM 2026 sein letztes Turnier als Trainer der Equipe Tricolore sein wird, empfahl seinen ehemaligen Mitspieler als beste Option auf seine Nachfolge: "Zizou ist der natürliche Kandidat, ein sehr guter Kandidat und auch der, den man erwartet. Aber dann muss man sehen, ob er das auch will."
Deschamps ist seit 2012 Trainer der französischen Nationalmannschaft und damit der dienstälteste Coach in der Geschichte der Bleus. 2018 führte der 57-Jährige Frankreich in Russland zum WM-Titel und gehört damit zu nur drei Personen, die sowohl als Spieler (1998) als auch als Trainer Weltmeister wurden. In seiner bisherigen Amtszeit erreichte Deschamps mit den Bleus bei drei großen Turnieren das Endspiel. Bei der EM 2024 in Deutschland scheiterte die Mannschaft im Halbfinale an Spanien, dem späteren Europameister.
Frankreich sicherte sich als Sieger der Gruppe D direkt die Qualifikation für die kommende WM.
Zinedine Zidane: Seine Trainerstatistiken
- Real Madrid (11.03.2019 - 30.06.2021) - 114 Spiele
- Real Madrid (04.01.2016 - 30.06.2018) - 149 Spiele
- Real Madrid Castilla (26.08.2014 - 04.01.2016) - 37 Spiele