Mohamed Salah, Kevin De Bruyne und die aktuellen Stars der Premier League: Wer schafft es in die Hall of Fame?

GOAL zeigt die Spieler, die so gut wie sicher in der Hall of Fame der Premier League landen werden – und die, die noch etwas Arbeit vor sich haben.

Ashley Cole wurde jüngst als 20. Spieler überhaupt in die Hall of Fame der Premier League aufgenommen. Der ehemalige Linksverteidiger des FC Arsenal und des FC Chelsea steht damit auf Augenhöhe mit Legenden wie Alan Shearer, Thierry Henry und Didier Drogba und erhält von der Liga "die größte Ehre, die Einzelspieler erhalten können". Um Teil der Hall of Fame zu werden, muss ein Spieler seine aktive Karriere beendet haben. GOAL hat sich dennoch Gedanken darüber gemacht, welche aktiven Spieler in Zukunft Teil der Legendenansammlung werden könnten. Dabei haben wir nur Spieler berücksichtigt, die aktuell in der Premier League spielen – Harry Kane ist deshalb nicht Teil dieses Artikels, obwohl der Stürmer des FC Bayern München sehr gute Karten hat, eines Tages in der Hall of Fame zu landen. Also: Wer bekommt garantiert einen Platz, wer ist so gut wie da, wer muss sich noch ordentlich strecken und wer von den aktuell besten Spielern der Liga hat so gut wie keine Chance? GOAL geht durch die Favoriten – und denkt dran: Es geht nicht immer nur um Titel!