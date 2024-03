Ashley Cole wurde in die Hall of Fame aufgenommen - und blickt dabei vor allem auf heiße Duelle mit Cristiano Ronaldo zurück.

Der ehemalige Arsenal- und Chelsea-Verteidiger Ashley Cole hat verraten, dass Cristiano Ronaldo während dessen erster Zeit bei Manchester United der für ihn härteste Gegenspieler war.

Cole wurde am Montag als erstes neues Mitglied der Hall of Fame der Premier League vorgestellt und erinnerte sich aus diesem Anlass an seine Zeit in der englischen Top-Liga zurück.