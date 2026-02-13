Mit unmissverständlicher Geste: Atletico Madrids Trainer Diego Simeone trollt Barcelonas Lamine Yamal

Lamine Yamal spielte eine eher schwache erste Hälfte, in der er wenig Konstruktives beizutragen hatte. Dass aber auch eine komfortable Führung gegen die Katalanen manchmal nicht reicht, dürfte Simeone eigentlich noch aus der Vorsaison wissen: Da lag sein Team ebenfalls im Halbfinal-Hinspiel bei Barca nach sechs Minuten mit 2:0 vorne - und dann Mitte der zweiten Hälfte mit 2:4 zurück. Am Ende trennten sich die beiden Teams 4:4.

Der FC Barcelona hat nun am 3. März im Rückspiel im eigenen Stadion Camp Nou eine große Aufgabe vor sich. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir das noch drehen können", sagte Barcas Abwehrspieler Eric Garcia, der nach einem späten Platzverweis am Donnerstag im zweiten Duell mit den Colchoneros gesperrt fehlen wird.

Das zweite Copa-Halbfinale bestreiten Athletic Club und Real Sociedad, wobei das Hinspiel am Mittwoch mit 1:0 an 'La Real' ging. Das Endspiel findet im April im Estadio La Cartuja in Sevilla statt.