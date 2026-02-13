Atletico Madrids Trainer Diego Simeone hat während des Halbfinal-Hinspiels in der Copa del Rey gegen den FC Barcelona mit einer Aktion an der Seitenlinie für Aufsehen gesorgt: Der Übungsleiter legte sich mit Barca-Star Lamine Yamal an.
Mit unmissverständlicher Geste: Atletico Madrids Trainer Diego Simeone trollt Barcelonas Lamine Yamal
Diego Simeone erinnert Lamine Yamal an den Spielstand
Simeone feierte das zwischenzeitliche 3:0 von Ademola Lookman auf ganz spezielle Art: Als Lamine Yamal auf der rechten Barca-Seite wieder an Simeone vorbeitrottete, zeigte der Argentinier ihm drei Finger - um ihn noch einmal an den deutlichen Spielstand zu erinnern. Während der TV-Übertragung war diese Szene nicht zu sehen, doch Kameras fingen das Geschehen von der gegenüberliegenden Seite ein.
- TV3
Barcelonas Eric Garcia: "Können das noch drehen"
Lamine Yamal spielte eine eher schwache erste Hälfte, in der er wenig Konstruktives beizutragen hatte. Dass aber auch eine komfortable Führung gegen die Katalanen manchmal nicht reicht, dürfte Simeone eigentlich noch aus der Vorsaison wissen: Da lag sein Team ebenfalls im Halbfinal-Hinspiel bei Barca nach sechs Minuten mit 2:0 vorne - und dann Mitte der zweiten Hälfte mit 2:4 zurück. Am Ende trennten sich die beiden Teams 4:4.
Der FC Barcelona hat nun am 3. März im Rückspiel im eigenen Stadion Camp Nou eine große Aufgabe vor sich. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir das noch drehen können", sagte Barcas Abwehrspieler Eric Garcia, der nach einem späten Platzverweis am Donnerstag im zweiten Duell mit den Colchoneros gesperrt fehlen wird.
Das zweite Copa-Halbfinale bestreiten Athletic Club und Real Sociedad, wobei das Hinspiel am Mittwoch mit 1:0 an 'La Real' ging. Das Endspiel findet im April im Estadio La Cartuja in Sevilla statt.
Der Spielplan des FC Barcelona:
- 16.02., 21 Uhr: Girona (A)
- 22.02., 16.15 Uhr: Levante (H)
- 28.02., 16.15 Uhr: Villarreal (H)
- 03.03., 21 Uhr: Atletico Madrid (H)
Häufig gestellte Fragen
Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.
Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.
Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.
Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.
Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.
Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.
Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.
Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.
Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.
Da Lamine Yamal noch keinen Führerschein besitzt, darf er auch kein Auto fahren.
Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.
Lamine Yamal hat keine Kinder.
Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 4,5 und 7 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.
In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits fünf Titel gewonnen: zweimal die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup sowie den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister.
Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Einmal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 8 im Jahr 2024).
Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.
Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.