Größtes Debakel seit der Blamage gegen den FC Bayern: FC Barcelona wird im Pokal von Atletico Madrid vorgeführt

Als Barca zuletzt vier Gegentore in der ersten Halbzeit kassiert hatte, folgte eine der größten Demütigungen der Vereinsgeschichte. Der FC Bayern zerlegte auf dem Weg zum Champions-League-Titel 2020 die Katalanen mit 8:2 im Viertelfinale.

Bereits in der achten Spielminute sorgte Barca-Keeper gegen die Rojiblancos mit einer Slapstickeinlage für den frühen Rückstand. Einen Rückpass von Eric ließ er unter der Sohle durch und ins eigene Tor rutschen.

Für Garcia war es laut Opta seit Beginn der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend bereits der vierte Fehler, der zu einem Gegentor geführt hat. In der LaLiga-Statistik liegt er damit gemeinsam mit David Soria (ebenfalls vier) auf Rang zwei - hinter Paulo Gazzaniga, der auf sechs kommt.