Dem FC Barcelona droht ein riesiges Debakel im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey gegen Atletico Madrid. Die Katalanen lagen bereits zur Pause mit 0:4 zurück, eine Klatsche von historischem Ausmaß.
Größtes Debakel seit der Blamage gegen den FC Bayern: FC Barcelona wird im Pokal von Atletico Madrid vorgeführt
Als Barca zuletzt vier Gegentore in der ersten Halbzeit kassiert hatte, folgte eine der größten Demütigungen der Vereinsgeschichte. Der FC Bayern zerlegte auf dem Weg zum Champions-League-Titel 2020 die Katalanen mit 8:2 im Viertelfinale.
Bereits in der achten Spielminute sorgte Barca-Keeper gegen die Rojiblancos mit einer Slapstickeinlage für den frühen Rückstand. Einen Rückpass von Eric ließ er unter der Sohle durch und ins eigene Tor rutschen.
Für Garcia war es laut Opta seit Beginn der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend bereits der vierte Fehler, der zu einem Gegentor geführt hat. In der LaLiga-Statistik liegt er damit gemeinsam mit David Soria (ebenfalls vier) auf Rang zwei - hinter Paulo Gazzaniga, der auf sechs kommt.
- Getty Images
Julian Alvarez zerlegt den FC Barcelona im Alleingang
Atletico war anschließend eiskalt und erhöhte nach 15 Minuten durch Antoine Griezmann. Während Fermin Lopez nur die Latte traf (20.) und Hansi Flick sein System bereits nach 37. Minute mit der Einwechslung von Robert Lewandowski für Marc Casado änderte, kamen die Colchoneros besonders über den überragenden Julian Alvarez zu Topchancen und weiteren Toren.
Das 3:0 von Ademola Lookman legte Alvarez noch auf (34.), das 4:0 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit besorgte er traumhaft selbst (45.+3). Es war sein erster Treffer im Jahr 2026. Kurz nach der Pause kam Pau Cubarsi für Barca vermeintlich zum 1:4 (52.), nach fast fünfminütiger Kontrolle durch den VAR wurde der Treffer aber aufgrund einer höchst diskutablen Abseitsstellung aberkannt.
Das Rückspiel in Barcelona steigt am 3. März.