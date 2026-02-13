"Ein Skandal": FC Barcelona denkt offenbar über Beschwerde nach dem Pokal-Desaster bei Atletico Madrid nach

Ein Schuss von Fermin Lopez prallte von Robert Lewandowski zu Cubarsi, der trocken einschoss. Allerdings meldete sich nach dem Treffer der VAR und überprüfte die Szene - was acht Minuten lang dauerte. Es ging um eine mögliche Abseitsposition, die eigentlich von einem halbautomatischen System angezeigt werden sollte. Aufgrund "der Situation mit hoher Spielerdichte" im Strafraum, so die Erklärung des Schiedsrichterkomitees, funktionierte dies aber nicht. Der VAR zog die Linien manuell - und kam zum Ergebnis, dass Lewandowski knapp im Abseits gestanden habe, sodass das Tor nicht zählte.

"Das ist ein Chaos. Darauf muss man sieben Minuten warten? Wenn ich mir die Situation anschaue, ist das ganz klar kein Abseits", wütete Barca-Trainer Hansi Flick. "Vielleicht haben sie was anderes entdeckt. Aber dann sagt es uns. Es gibt keine Kommunikation. Das ist richtig schlecht hier", ergänzte er verärgert.