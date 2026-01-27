Für eine knappe halbe Milliarde Euro! Ex-Star von Real Madrid übernimmt wohl den FC Sevilla

Ob Ramos eine weitere Rolle neben der des Klub-Eigentümers einnimmt, ist bislang nicht klar. Erwartet wird, dass auf jeden Fall ein neuer Präsident gewählt wird und der aktuelle Amtsinhaber Jose Maria del Nido Carrasco vorher abtritt.

Nach seiner Station in Monterrey in Mexiko ist Ramos selbst aktuell ohne Klub, hat seine Karriere trotz seiner 39 Jahre aber immer noch nicht offiziell beendet. Dass er selbst noch einmal für Sevilla aufläuft, ist eher unwahrscheinlich - aber auch nicht völlig ausgeschlossen. Bereits für die Saison 2023/24 war er von Paris Saint-Germain zu den Andalusiern, bei denen er fußballerisch groß geworden ist, zurückgekehrt. Danach ging es für ihn dann weiter nach Mexiko.