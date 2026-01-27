Sergio Ramos, ehemaliger Weltstar von Real Madrid, steht kurz vor einer Übernahme seines Jugendvereins FC Sevilla. Das berichtet Cadena SER. Demnach will das Investoren-Konsortium mit Abwehrspieler Ramos an der Spitze rund 450 Millionen Euro für den in den vergangenen Jahren kriselnden Erstliga-Verein aus Andalusien zahlen.
Für eine knappe halbe Milliarde Euro! Ex-Star von Real Madrid übernimmt wohl den FC Sevilla
- Getty Images Sport
US-Konsortium zieht Angebot für Sevilla zurück
Dem Bericht zufolge hatte lange Zeit ein amerikanisches Konsortium im Rennen um den FC Sevilla die Nase klar vorn, doch schließlich wurde das Angebot zurückgezogen. Die aktuellen Klub-Besitzer wollten demnach ursprünglich 500 Millionen Euro für den Verkauf ihrer Anteile erhalten, doch in den Verhandlungen habe sich nun 450 Millionen Euro als neuer Kaufpreis ergeben.
Offiziell gemacht worden ist der Deal noch nicht, aber dem Bericht zufolge müssten nur noch Kleinigkeiten ausverhandelt werden, eine grundsätzliche Einigung bestehe bereits.
- Getty Images
Sergio Ramos kehrt 2023 zu Sevilla zurück
Ob Ramos eine weitere Rolle neben der des Klub-Eigentümers einnimmt, ist bislang nicht klar. Erwartet wird, dass auf jeden Fall ein neuer Präsident gewählt wird und der aktuelle Amtsinhaber Jose Maria del Nido Carrasco vorher abtritt.
Nach seiner Station in Monterrey in Mexiko ist Ramos selbst aktuell ohne Klub, hat seine Karriere trotz seiner 39 Jahre aber immer noch nicht offiziell beendet. Dass er selbst noch einmal für Sevilla aufläuft, ist eher unwahrscheinlich - aber auch nicht völlig ausgeschlossen. Bereits für die Saison 2023/24 war er von Paris Saint-Germain zu den Andalusiern, bei denen er fußballerisch groß geworden ist, zurückgekehrt. Danach ging es für ihn dann weiter nach Mexiko.
Die Klubs von Sergio Ramos:
- 1996 - 2005: FC Sevilla
- 2005 - 2021: Real Madrid
- 2021 - 2023: Paris Saint-Germain
- 2023 - 2024: FC Sevilla
- 2025 - 2026: Monterrey