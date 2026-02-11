Goal.com
RONALD ARAUJO BARCELONAIMAGO / ZUMA Press Wire
Daniel Buse

"Mir ging es schon lange nicht gut": Barcelonas Ronald Araujo spricht offen über seine psychische Erkrankung

Im Herbst bittet der Uruguayer um eine Auszeit, die er auch bekommt. Er kämpft mit einer psychischen Erkrankung.

Barcelonas Ronald Araujo hat über die Hintergründe seiner knapp zweimonatigen Auszeit gesprochen, die er sich rund um dem Jahreswechsel genommen hat. Wie vorher schon bekannt geworden war, kämpfte der Uruguayer mit psychischen Problemen, die er nun in einem Interview mit der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo beschrieb. 

    Barcelonas Ronald Araujo: "Irgendetwas stimmt nicht"

    "Mir ging es schon lange nicht gut, vielleicht über anderthalb Jahre. Man versucht, stark zu sein, man kämpft weiter, aber ich fühlte mich einfach nicht wohl. Nicht nur im Sport, sondern auch in meiner Familie und meinem Privatleben", sagte Araujo, der seine Probleme einordnete: "Angstzustände, die in Depressionen mündeten", sagte er. 

    Der 26-Jährige ergänzte: "Ich war nicht mehr ich selbst. Da machte es plötzlich 'Klick' und ich sagte: Irgendetwas stimmt nicht, ich muss darüber reden und um Hilfe bitten." 

    Ronald Araujo wird zur Zielscheibe der Fans

    Nach seinem frühen Platzverweis im Champions-League-Duell beim FC Chelsea, das Barca verlor, war Araujo von einigen Fans hart kritisiert worden. Zunächst war davon ausgegangen worden, dass der Hass und die Beleidigungen im Netz der Auslöser für Araujos Auszeit gewesen seien, doch die Ursachen lagen beim Abwehrspieler viel tiefer. 

    "Ich wusste, irgendetwas stimmt nicht. Meine Leistung entsprach nicht meinem eigentlichen Potenzial. Deshalb hinterfragt man vieles, aber Aufhören war nicht der Plan", sagte er mit Blick auf den Fußball. 

    Von seinem Klub FC Barcelona bekam er die volle Unterstützung. Mittlerweile ist er wieder für die Katalanen auf den Platz zurückgekehrt. Besonders emotional für ihn war Anfang Februar der 2:1-Auswärtssieg in der Copa del Rey bei Albacete, bei dem er das Team wieder als Kapitän anführte und zudem das zwischenzeitliche 2:0 beisteuerte. 

  • Die Zahlen von Ronald Araujo in der Saison 25/26:

    • Spiele: 20
    • Spielminuten: 1000
    • Tore: 3
    • Assists: 0
