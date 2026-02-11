"Mir ging es schon lange nicht gut": Barcelonas Ronald Araujo spricht offen über seine psychische Erkrankung

Nach seinem frühen Platzverweis im Champions-League-Duell beim FC Chelsea, das Barca verlor, war Araujo von einigen Fans hart kritisiert worden. Zunächst war davon ausgegangen worden, dass der Hass und die Beleidigungen im Netz der Auslöser für Araujos Auszeit gewesen seien, doch die Ursachen lagen beim Abwehrspieler viel tiefer.

"Ich wusste, irgendetwas stimmt nicht. Meine Leistung entsprach nicht meinem eigentlichen Potenzial. Deshalb hinterfragt man vieles, aber Aufhören war nicht der Plan", sagte er mit Blick auf den Fußball.

Von seinem Klub FC Barcelona bekam er die volle Unterstützung. Mittlerweile ist er wieder für die Katalanen auf den Platz zurückgekehrt. Besonders emotional für ihn war Anfang Februar der 2:1-Auswärtssieg in der Copa del Rey bei Albacete, bei dem er das Team wieder als Kapitän anführte und zudem das zwischenzeitliche 2:0 beisteuerte.