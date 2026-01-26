Nach dem leihweisen Wechsel von Torwart Marc-Andre ter Stegen muss der FC Barcelona einen neuen Kapitän bestimmen. Die Wahl fällt wohl auf einen Spieler, der wie der Deutsche zuletzt kaum eine Rolle spielte.
Er hat seit November nicht mehr in der Liga gespielt! FC Barcelona überrascht wohl mit Kapitänswahl
Informationen vonCadena SER zufolge wird Ronald Araujo künftig die Spielführerbinde bei den Katalanen tragen. Zudem sollen Frenkie de Jong, Pedri und Raphinha zu den Stellvertretern des Abwehrspielers gehören. Für den Fall, dass keiner der vier genannten Spieler gleichzeitig auf dem Platz steht, würde laut dem Bericht entweder Eric Garcia oder Ferran Torres die Kapitänsbinde übernehmen.
Araujo würde Nachfolger von ter Stegen
Ter Stegen hatte das Amt seit August 2024 inne, nachdem er Sergi Roberto abgelöst hatte. Im vergangenen Sommer wurde ihm die Kapitänsbinde entzogen, als er sich weigerte, den Katalanen zu erlauben, sein Gehalt für die Registrierung von Joan Garcia zu verwenden - einen Tag später wurde er jedoch wieder eingesetzt.
Um sich seinen Traum von der WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) zu erfüllen, wechselte der Keeper von Barca bis zum Saisonende auf Leihbasis zum Abstiegskandidaten FC Girona. Ter Stegen braucht für seinen Status als deutsche Nummer eins Spielpraxis, die hätte er unter Hansi Flick in den kommenden Monaten weiterhin nicht bekommen.
Deshalb nun also ein Schritt zurück von ter Stegen, auch wenn der Abschied extrem schwer fiel. Der Traditionsklub, mit dem er fünf Meisterschaften und die Champions League gewann, sei seit 2014 "mein Zuhause" gewesen, betonte er: "Ein Ort, an dem ich als Spieler und als Mensch gewachsen bin und an dem ich unvergessliche Momente erlebt habe." Er sei "zutiefst dankbar und stolz."
Araujo trug bereits die Kapitänsbinde
Araujo dagegen hatte sich mit der Zustimmung seines Vereins eine einmonatige Auszeit genommen, während der er unter anderem nach Israel reiste und dort religiöse Stätten besuchte. Anfang Januar war er wieder ins Training zurückgekehrt. Der Uruguayer hatte sich nach seinem Platzverweis im Champions-League-Duell beim FC Chelsea und der darauffolgenden Kritik aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.
Schon zuvor trug Araujo die Binde bei Barca, in zehn Pflichtspielen tat er das in dieser Saison. Allerdings wartet er in der Primera Division seit November auf einen Einsatz, zuletzt saß Araujo zweimal in Folge 90 Minuten auf der Bank.
Die Saison 2025/26 von Ronald Araujo
- Spiele: 17
- Spielminuten: 898
- Tore: 2
- Assists: 0