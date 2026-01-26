Er hat seit November nicht mehr in der Liga gespielt! FC Barcelona überrascht wohl mit Kapitänswahl

Ter Stegen hatte das Amt seit August 2024 inne, nachdem er Sergi Roberto abgelöst hatte. Im vergangenen Sommer wurde ihm die Kapitänsbinde entzogen, als er sich weigerte, den Katalanen zu erlauben, sein Gehalt für die Registrierung von Joan Garcia zu verwenden - einen Tag später wurde er jedoch wieder eingesetzt.

Um sich seinen Traum von der WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) zu erfüllen, wechselte der Keeper von Barca bis zum Saisonende auf Leihbasis zum Abstiegskandidaten FC Girona. Ter Stegen braucht für seinen Status als deutsche Nummer eins Spielpraxis, die hätte er unter Hansi Flick in den kommenden Monaten weiterhin nicht bekommen.

Deshalb nun also ein Schritt zurück von ter Stegen, auch wenn der Abschied extrem schwer fiel. Der Traditionsklub, mit dem er fünf Meisterschaften und die Champions League gewann, sei seit 2014 "mein Zuhause" gewesen, betonte er: "Ein Ort, an dem ich als Spieler und als Mensch gewachsen bin und an dem ich unvergessliche Momente erlebt habe." Er sei "zutiefst dankbar und stolz."