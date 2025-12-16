Millionen-Transfer zu einem Topklub möglich? Bosnischer Nationalspieler kehrt wohl vorerst zu Bayer Leverkusen zurück

Für Leverkusen geht der Plan mit Alajbegovic, der in Salzburg deutlich mehr Spielpraxis erhält als das bei Bayer möglich gewesen wäre, bis dato voll auf. Dennoch ist man ob der enormen Konkurrenz, die in Leverkusens offensivem Mittelfeld wartet, noch unschlüssig, ob man den gebürtigen Kölner nach seiner Rückkehr kommenden Sommer sofort in den Kader integrieren will.

Stattdessen ist laut kicker der nächste Leih-Schritt eine realistische Option - sprich eine weitere Leihe, allerdings zu einem Klub von höherem Niveau als Salzburg. Auch ein fester Verkauf des Teenagers, der 2021 vom 1. FC Köln in Leverkusens Nachwuchs gewechselt war, ist demnach möglich. Ein interessierter Verein müsste dafür allerdings wohl eine zweistellige Millionensumme auf den Tisch legen, zuletzt wurden medial bereits europäische Topklubs wie Real Madrid oder der FC Chelsea mit Alajbegovic in Verbindung gebracht.

Bei Bayer hatte Alajbegovic vergangene Saison bereits mehrfach im Kader der ersten Mannschaft gestanden, zu einem Einsatz kam er dabei aber noch nicht. Für den Linksaußen ist derweil aktuell schon Winterpause angesagt, das nächste Pflichtspiel mit Salzburg steht erst Ende Januar in der Europa League gegen den FC Basel an.

Mit Bosnien hat er es als Zweiter der WM-Qualifikationsgruppe hinter Österreich in die Playoffs geschafft und darf noch von einer Teilnahme an der WM 2026 träumen. Ende März treffen die Bosnier in ihrem Playoff-Halbfinale zunächst auf Wales, bei einem Sieg würde im Finale um das WM-Ticket Italien oder Nordirland als Gegner warten.