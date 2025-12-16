Bayer 04 Leverkusen wird Offensivjuwel Kerim Alajbegovic im kommenden Sommer wohl von RB Salzburg zurück ins Rheinland holen. Wie die weitere Planung der Werkself mit dem Youngster aussieht, ist dem Bericht des kicker zufolge allerdings noch offen.
Millionen-Transfer zu einem Topklub möglich? Bosnischer Nationalspieler kehrt wohl vorerst zu Bayer Leverkusen zurück
Bayer Leverkusen wird Kerim Alajbegovic für sechs Millionen Euro zurückholen
Alajbegovic hatte Leverkusen im vergangenen Sommer für zwei Millionen Euro Ablöse in Richtung Österreich verlassen. Allerdings sicherte sich Bayer eine Rückkaufoption für sein Top-Talent in Höhe von sechs Millionen Euro, die der Bundesligist laut kicker am Saisonende in jedem Fall ziehen wird.
Alajbegovic hat sich in Salzburg bisher hervorragend entwickelt. Der 18-Jährige spielt meist von Beginn an, kam bis dato in 26 Einsätzen auf acht Tore. Am vergangenen Wochenende hatte er Salzburg mit einem Doppelpack zum wichtigen 2:1-Sieg gegen den Wolfsberger AC geführt.
Zudem schaffte Alajbegovic den Sprung in die A-Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina, wurde im September von Trainer und Ex-Bundesliga-Profi Sergej Barbarez erstmals nominiert. In bislang sechs Länderspielen kam er schon auf ein Tor und drei Assists, unter anderem legte er Mitte November beim wichtigen 3:1-Erfolg über Rumänien in der WM-Qualifikationen einen Treffer auf.
- Getty Images Sport
Wie plant Bayer Leverkusen mit Kerim Alajbegovic?
Für Leverkusen geht der Plan mit Alajbegovic, der in Salzburg deutlich mehr Spielpraxis erhält als das bei Bayer möglich gewesen wäre, bis dato voll auf. Dennoch ist man ob der enormen Konkurrenz, die in Leverkusens offensivem Mittelfeld wartet, noch unschlüssig, ob man den gebürtigen Kölner nach seiner Rückkehr kommenden Sommer sofort in den Kader integrieren will.
Stattdessen ist laut kicker der nächste Leih-Schritt eine realistische Option - sprich eine weitere Leihe, allerdings zu einem Klub von höherem Niveau als Salzburg. Auch ein fester Verkauf des Teenagers, der 2021 vom 1. FC Köln in Leverkusens Nachwuchs gewechselt war, ist demnach möglich. Ein interessierter Verein müsste dafür allerdings wohl eine zweistellige Millionensumme auf den Tisch legen, zuletzt wurden medial bereits europäische Topklubs wie Real Madrid oder der FC Chelsea mit Alajbegovic in Verbindung gebracht.
Bei Bayer hatte Alajbegovic vergangene Saison bereits mehrfach im Kader der ersten Mannschaft gestanden, zu einem Einsatz kam er dabei aber noch nicht. Für den Linksaußen ist derweil aktuell schon Winterpause angesagt, das nächste Pflichtspiel mit Salzburg steht erst Ende Januar in der Europa League gegen den FC Basel an.
Mit Bosnien hat er es als Zweiter der WM-Qualifikationsgruppe hinter Österreich in die Playoffs geschafft und darf noch von einer Teilnahme an der WM 2026 träumen. Ende März treffen die Bosnier in ihrem Playoff-Halbfinale zunächst auf Wales, bei einem Sieg würde im Finale um das WM-Ticket Italien oder Nordirland als Gegner warten.
Kerim Alajbegovic: Seine Einsätze für U17 und U19 von Bayer Leverkusen
U19:
- Spiele: 35
- Tore: 18
- Assists: 13
U17:
- Spiele: 43
- Tore: 20
- Assists: 6