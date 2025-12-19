Wird es etwas mit einer Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona? Nachdem zuletzt mit Marc Ciria ein Präsidentschaftskandidat bei den Katalanen ankündigte, er werde "alles tun, was nötig ist", um den Argentinier zurückzuholen, hat sich nun auch der aktuelle Präsident Joan Laporta dazu geäußert.
"Mich hat das Thema traurig gemacht": Barcelona-Präsident Joan Laporta hofft auf Wiedersehen mit Lionel Messi
Laporta sagte gegenüber La2CAT, dass er Messis Abgang im Jahr 2021 Richtung Paris Saint-Germain bedauerte, fügte aber hinzu: "Ich bin ein Barca-Fan und über allem steht die Institution."
Er gab zudem zu, in den vergangenen vier Jahren nur einmal mit dem achtmaligen Ballon-d'Or-Gewinner gesprochen zu haben: "Ich habe ihn an seinem Geburtstag angerufen, nachdem er gegangen ist. Es war ein herzliches Gespräch, auch wenn es keine Folgen hatte und mich das Thema traurig gemacht hat."
Messi kehrte erst kürzlich nach Barcelona zurück, um eine geheime Tour durch das neu renovierte Camp Nou zu machen. Dazu sagte Laporta: "Er kam mit einigen Freunden aus der Nationalmannschaft und Pepe Costa. Sie sahen das Licht hier, sie beschlossen zu kommen, der Sicherheitschef rief den Stadionkoordinator an und sie betraten das Stadion."
Laporta führte aus: "In der 125-jährigen Geschichte des Vereins ist Messi einer der glorreichsten, wenn nicht sogar der glorreichste. Er muss Anerkennung finden. Er ist jemand, der mit Barca verbunden ist und Ausstrahlung hat. Er hat Barca viel gegeben und Barca ihm viel. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Es hängt von der anderen Seite ab. Ich bin bereit, alles zu regeln ... mit einer Ehrung, einer Statue."
Barcelona: Präsidentschaftswahlen im Jahr 2026
In Barcelona wird es 2026 Präsidentschaftswahlen geben, Ciria ist dabei der neueste Kandidat. Der Finanzier hat laut der spanischen Zeitung AS zuletzt bei einer Veranstaltung mit rund 700 Teilnehmern die Gründung von "Moviment 42" (Deutsch: Bewegung 42) bekannt gegeben, seiner Wahlplattform.
Ciria versprach, die schwere finanzielle Schieflage des Vereins verbessern zu wollen und möchte den Mitgliedern mehr Mitspracherecht einräumen. Außerdem ganz oben auf seiner Agenda: Messi nach über vier Jahren Abstinenz zurückholen.
Ciria wurde während einer Frage-und-Antwort-Runde mit Vereinsmitgliedern zu Messi befragt und antwortete: "Wir haben bereits 2021 gesagt, dass er sportlich gesehen die beste Brücke zwischen den Generationen und ein wirtschaftlicher Motor ist. Wir brauchen Leo Messi und werden alles tun, um ihn zurückzuholen." Ciria gab jedoch keine konkrete oder direkte Auskunft darüber, welche Rolle Messi spielen könnte.
Präsidentschaftskandidat verrät, wie viel Messis Rückkehr wert wäre
Er fügte hinzu, dass eine einzige Saison von Messi im Camp Nou dem Verein 200 Millionen Euro (175 Millionen Pfund/234 Millionen Dollar) einbringen würde: "Ich spreche von Messi als unverzichtbar in dem Sinne, dass er strukturell wichtig ist, wenn wir wollen, dass Barca seine Mitgliederbeteiligung beibehält, denn die Einnahmensteigerung, die diese Vereinbarung mit sich bringen würde, ist unerlässlich. Eine Vereinbarung mit Messi ist für Barca fast lebenswichtig."
Der 38-jährige Messi hat kürzlich einen Dreijahresvertrag bei Inter Miami in der MLS bis 2028 unterschrieben. Ein Wechsel zu Hansi Flicks aktueller Barca-Mannschaft scheint deshalb derzeit ausgeschlossen. Messi hat jedoch wiederholt seinen Wunsch geäußert, nach Ablauf seines Vertrags in der MLS eines Tages zum FC Barcelona zurückkehren zu wollen, um dort mit seiner Familie zu leben.
Lionel Messi: Statistiken bei Barcelona
- Pflichtspiele: 778
- Tore: 672
- Vorlagen: 303
- Gelbe Karten: 81
- Rote Karten: 1