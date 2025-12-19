"Mich hat das Thema traurig gemacht": Barcelona-Präsident Joan Laporta hofft auf Wiedersehen mit Lionel Messi

Laporta sagte gegenüber La2CAT, dass er Messis Abgang im Jahr 2021 Richtung Paris Saint-Germain bedauerte, fügte aber hinzu: "Ich bin ein Barca-Fan und über allem steht die Institution."

Er gab zudem zu, in den vergangenen vier Jahren nur einmal mit dem achtmaligen Ballon-d'Or-Gewinner gesprochen zu haben: "Ich habe ihn an seinem Geburtstag angerufen, nachdem er gegangen ist. Es war ein herzliches Gespräch, auch wenn es keine Folgen hatte und mich das Thema traurig gemacht hat."

Messi kehrte erst kürzlich nach Barcelona zurück, um eine geheime Tour durch das neu renovierte Camp Nou zu machen. Dazu sagte Laporta: "Er kam mit einigen Freunden aus der Nationalmannschaft und Pepe Costa. Sie sahen das Licht hier, sie beschlossen zu kommen, der Sicherheitschef rief den Stadionkoordinator an und sie betraten das Stadion."

Laporta führte aus: "In der 125-jährigen Geschichte des Vereins ist Messi einer der glorreichsten, wenn nicht sogar der glorreichste. Er muss Anerkennung finden. Er ist jemand, der mit Barca verbunden ist und Ausstrahlung hat. Er hat Barca viel gegeben und Barca ihm viel. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Es hängt von der anderen Seite ab. Ich bin bereit, alles zu regeln ... mit einer Ehrung, einer Statue."