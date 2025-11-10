Lionel Messi ist zurück beim FC Barcelona! Der achtmalige Weltfußballer war am Wochenende zu Gast bei seinem langjährigen Arbeitgeber und besuchte dabei die Baustelle des Camp Nou, jenes Stadion, welches die Katalanen aktuell modernisieren.
"Hier habt Ihr mich tausendmal zum glücklichsten Menschen der Welt gemacht": Lionel Messi kehrt heimlich nach Barcelona zurück
Lionel Messi trauert Zeit beim FC Barcelona hinterher
Der 38-Jährige postete Bilder und Videos von seinem Besuch in Barcelona in den sozialen Netzwerken und ließ dabei in einer emotionalen Botschaft durchblicken, dass er seiner Zeit in Spanien nach wie vor hinterher trauert.
"Der glücklichste Mensch der Welt!" Messi erinnert sich an Barcelona
"Gestern Abend bin ich an einen Ort zurückgekehrt, den ich von ganzem Herzen vermisse", schrieb Messi. "Ein Ort, an dem ich unendlich glücklich war, an dem ihr mich tausendmal zum glücklichsten Menschen der Welt gemacht habt."
Messi spielte insgesamt 21 Jahre für die Blaugrana, ehe er 2021 ablösefrei zu Paris Saint-Germain wechselte, nachdem sich die Parteien aufgrund der finanziellen Probleme des FC Barcelona nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnten.
Messi hofft auf versöhnlichen Barca-Abschied
Das letzte Kapitel von Messi in Barcelona ist aber offenbar dennoch nicht geschrieben. "Ich hoffe, dass ich eines Tages zurückkehren kann, und zwar nicht nur, um mich als Spieler zu verabschieden, wie ich es nie tun konnte", bekräftigte er.
Sein Abgang in Barcelona war vor viereinhalb Jahren nicht gänzlich geräuschlos verlaufen, wobei es kein Geheimnis ist, dass Messi gerne weiterhin für Barca aufgelaufen wäre.
Jordi Mestre, ehemaliger Vize-Präsident der Katalanen, hatte kürzlich in einem Interview verraten, dass Messi und seine Familie besonders von Präsident Joan Laporta wegen des überraschenden Abschieds enttäuscht sind. Kürzlich versicherte Laporta jedoch, dass Messi noch ein würdiges Abschiedsspiel von Barca bekommen wird. Nach der Karriere wird der Weltmeister den Lebensmittelpunkt von sich und seiner Familie möglicherweise wieder nach Barcelona verlagern.
In Miami steht Messi noch bis Ende 2028 unter Vertrag, nachdem er sein Arbeitspapier vor kurzem verlängert hat. Mit seinem Klub darf er weiter vom ersten Meistertitel in der MLS träumen, im Viertelfinale der Playoffs trifft Miami auf Cincinnati. Das Hinspiel steigt auswärts am 23. November.
Lionel Messi: Seine Leistungsdaten für den FC Barcelona
- Spiele: 778
- Tore: 672
- Assists: 303
- Im Verein: Von 2000 bis 2021
- Wichtigste Titel mit Barca: 4x Champions-League-Sieger, 10x spanischer Meister, 7x Spanischer Pokalsieger