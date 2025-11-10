"Hier habt Ihr mich tausendmal zum glücklichsten Menschen der Welt gemacht": Lionel Messi kehrt heimlich nach Barcelona zurück

Das letzte Kapitel von Messi in Barcelona ist aber offenbar dennoch nicht geschrieben. "Ich hoffe, dass ich eines Tages zurückkehren kann, und zwar nicht nur, um mich als Spieler zu verabschieden, wie ich es nie tun konnte", bekräftigte er.

Sein Abgang in Barcelona war vor viereinhalb Jahren nicht gänzlich geräuschlos verlaufen, wobei es kein Geheimnis ist, dass Messi gerne weiterhin für Barca aufgelaufen wäre.

Jordi Mestre, ehemaliger Vize-Präsident der Katalanen, hatte kürzlich in einem Interview verraten, dass Messi und seine Familie besonders von Präsident Joan Laporta wegen des überraschenden Abschieds enttäuscht sind. Kürzlich versicherte Laporta jedoch, dass Messi noch ein würdiges Abschiedsspiel von Barca bekommen wird. Nach der Karriere wird der Weltmeister den Lebensmittelpunkt von sich und seiner Familie möglicherweise wieder nach Barcelona verlagern.

In Miami steht Messi noch bis Ende 2028 unter Vertrag, nachdem er sein Arbeitspapier vor kurzem verlängert hat. Mit seinem Klub darf er weiter vom ersten Meistertitel in der MLS träumen, im Viertelfinale der Playoffs trifft Miami auf Cincinnati. Das Hinspiel steigt auswärts am 23. November.