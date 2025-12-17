messi barcelona(C)Getty images
Patrik Eisenacher und Gill Clark

"Ich werde alles tun, was nötig ist!" Präsidentschaftskandidat will sensationelle Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona möglich machen

Messi verließ Barca 2021 ungewollt Richtung Paris Saint-Germain und zog 2023 weiter zu Inter Miami. Kommt er bald zurück nach Barcelona?

Marc Ciria, Präsidentschaftskandidat des FC Barcelona, hat angekündigt, er werde "alles tun, was nötig ist", um Lionel Messi zurückzuholen. Ob der Argentinier als Spieler oder Funktionär kommen soll, konkretisierte Ciria nicht.

Neben dem Spanier gehen auch der aktuelle Präsident Joan Laporta, sowie Victor Font und Xavi Vilajoana ins Rennen um den Präsidentschafts-Posten.

  • FC Barcelona bereitet sich auf Wahlen vor

    Barcelona wird 2026 Präsidentschaftswahlen abhalten, Ciria ist dabei der neueste Kandidat. Der Finanzier hat laut der spanischen Zeitung AS bei einer Veranstaltung mit rund 700 Teilnehmern die Gründung von "Moviment 42" (Deutsch: Bewegung 42) bekannt gegeben, seiner Wahlplattform. 

    Ciria versprach, die schwere finanzielle Schieflage des Vereins verbessern zu wollen und möchte den Mitgliedern mehr Mitspracherecht einräumen. Außerdem ganz oben auf seiner Agenda: Messi nach über vier Jahre Abstinenz zurückholen.

    Der Spanier erklärte seine Pläne: "Vor allem wollen wir das Erbe bewahren. Wenn etwas nicht funktioniert, muss man es ändern, man muss neu anfangen. Wir dürfen uns nicht in persönlichen Interessen oder festgefahrenen Positionen verstricken. Unsere Bewegung ist die einzige, die echte Lösungen vorgelegt hat. Wir müssen den Verein mit echten Fachleuten modernisieren. Wir sind keine Art von Scheinbewegung."

    Auch der Fanszene wolle er sich widmen: "Ich fühle mich ausgeschlossen durch unerschwingliche Preise, durch das Spiel mit dem Kauf und Download von Tickets, durch das Fehlen einer eigenen Fanzone und der größten Sportvereinigung der Welt, den Fanclubs. Die Schulden sind in den letzten Jahren gewachsen, wir haben trotz Inflation keine höheren Einnahmen erzielt, und vielleicht sind dies aus all diesen Gründen die letzten Wahlen, die wir als Barça-Mitglieder erleben werden."

    Barca-Kandidat: "Wir brauchen Messi!"

    Ciria wurde während einer Frage-und-Antwort-Runde mit Vereinsmitgliedern zu Messi befragt und antwortete: "Wir haben bereits 2021 gesagt, dass er sportlich gesehen die beste Brücke zwischen den Generationen und ein wirtschaftlicher Motor ist. Wir brauchen Leo Messi und werden alles tun, um ihn zurückzuholen." Ciria gab jedoch keine konkrete oder direkte Auskunft darüber, welche Rolle Messi spielen könnte. 

    Der 38-jährige Messi hat kürzlich einen Dreijahresvertrag bei Inter Miami in der MLS bis 2028 unterschrieben. Ein Wechsel zu Hansi Flicks aktueller Barca-Mannschaft scheint deshalb derzeit ausgeschlossen. Messi hat jedoch wiederholt seinen Wunsch geäußert, nach Ablauf seines Vertrags in der MLS eines Tages zum FC Barcelona zurückkehren zu wollen, um dort mit seiner Familie zu leben. 

    Vor wenigen Wochen begutachtete Messi unangekündigt das wieder geöffnete Camp Nou nach einem Teil des Umbaus und schrieb auf Instagram: "Letzte Nacht bin ich an einen Ort zurückgekehrt, den ich von ganzem Herzen vermisse. Ein Ort, an dem ich unendlich glücklich war, an dem ihr mir das Gefühl gegeben habt, der glücklichste Mensch der Welt zu sein. Ich hoffe, dass ich eines Tages zurückkehren kann, und zwar nicht nur, um mich als Spieler zu verabschieden, wie ich es nie tun konnte ..."

    Messi wird am Wahlprozess des FC Barcelona teilnehmen

    Es bleibt abzuwarten, ob Messi öffentlich seine Unterstützung für einen der Präsidentschaftskandidaten des FC Barcelona bekunden wird. Der Weltmeister soll wegen seines ungewollten Ausscheidens aus dem Verein im Jahr 2021 laut Medienberichten immer noch wütend auf Laporta sein. Messis ehemaliger Teamkollege Xavi Hernandez hat sich bereits gegen den derzeitigen Präsidenten des FC Barcelona gewandt und seine Unterstützung für Font bekundet. Dennoch dürfte Messis Name von den Kandidaten im weiteren Verlauf ihres Wahlkampfs weiterhin genutzt werden. Tatsächlich hat Font bereits zugegeben, dass "das Erste, was ich tun werde, wenn ich die Wahlen gewinne, ist, zum Telefon zu greifen und Messi anzurufen".

