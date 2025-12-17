"Ich werde alles tun, was nötig ist!" Präsidentschaftskandidat will sensationelle Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona möglich machen

Barcelona wird 2026 Präsidentschaftswahlen abhalten, Ciria ist dabei der neueste Kandidat. Der Finanzier hat laut der spanischen Zeitung AS bei einer Veranstaltung mit rund 700 Teilnehmern die Gründung von "Moviment 42" (Deutsch: Bewegung 42) bekannt gegeben, seiner Wahlplattform.

Ciria versprach, die schwere finanzielle Schieflage des Vereins verbessern zu wollen und möchte den Mitgliedern mehr Mitspracherecht einräumen. Außerdem ganz oben auf seiner Agenda: Messi nach über vier Jahre Abstinenz zurückholen.

Der Spanier erklärte seine Pläne: "Vor allem wollen wir das Erbe bewahren. Wenn etwas nicht funktioniert, muss man es ändern, man muss neu anfangen. Wir dürfen uns nicht in persönlichen Interessen oder festgefahrenen Positionen verstricken. Unsere Bewegung ist die einzige, die echte Lösungen vorgelegt hat. Wir müssen den Verein mit echten Fachleuten modernisieren. Wir sind keine Art von Scheinbewegung."

Auch der Fanszene wolle er sich widmen: "Ich fühle mich ausgeschlossen durch unerschwingliche Preise, durch das Spiel mit dem Kauf und Download von Tickets, durch das Fehlen einer eigenen Fanzone und der größten Sportvereinigung der Welt, den Fanclubs. Die Schulden sind in den letzten Jahren gewachsen, wir haben trotz Inflation keine höheren Einnahmen erzielt, und vielleicht sind dies aus all diesen Gründen die letzten Wahlen, die wir als Barça-Mitglieder erleben werden."