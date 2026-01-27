Cristiano Ronaldo hat sich beim 1:0-Sieg von Al-Nassr gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League in der Schlussphase einige Scharmützel mit seinen Gegenspielern geliefert - und sich dabei nach Ansicht vieler Fans nicht gerade vorbildlich verhalten. Via Social Media teilten sie ihren Ärger über die CR7-Aktionen mit.
"Mehr als peinlich": Cristiano Ronaldo für sein Verhalten bei Sieg von Al-Nassr in der Kritik
Cristiano Ronaldo: Hitzige Duelle mit den Verteidigern
Ein Eigentor von Mohammed Al Dossari kurz vor der Pause bescherte Al-Nassr einen hart erkämpften Heimsieg. Dank dieses Erfolgs bleibt das CR7-Team als Zweiter dem ungeschlagenen Tabellenführer Al-Hilal auf den Fersen, der aber schon fünf Punkte Vorsprung hat.
Ronaldo erlebte allerdings einen frustrierenden Abend, an dem seinem großen Ziel, die 1.000-Tore-Marke zu knacken, nicht näher kam. Er lieferte sich über weite Strecken des Spiels hitzige Duelle mit seinen Gegenspielern - und verlor kurz vor dem Ende die Beherrschung: Bei einem Freistoß stellte er sich im gegnerischen Strafraum auf, machte einem Gegenspieler dann deutlich, dass der zu viel redet und forderte ihn auf, leiser zu sein. Danach bot er einem Gegenspieler an, ihn Huckepack zu nehmen - und wollte sich von einem anderen partout nicht berühren lassen. Als das Spiel vorbei war, feierte CR7 den Erfolg, zu dem er nichts beigetragen hatte, ausgelassen – und provokativ direkt vor den Gegenspielern, mit denen er sich kurz zuvor angelegt hatte.
Wie die Fans auf Ronaldos Verhalten reagierten
Die Ronaldo-Aktionen brachten ihm auf Social Media viel Aufmerksamkeit. @CrewsMat10 sagte: "Dieser Typ ist so cringe." @Joseph65557799 fügte hinzu: "Es ist so, als würde er den Verstand verlieren. Er sollte zurücktreten.“
Ähnlich sah es auch @NakamuraMagnus und befand: "Das ist mehr als peinlich.“ Ein weiterer Fan @ri53742224 fügte hinzu: "Er hat praktisch keine Chance mehr, einen Titel zu gewinnen, hat im Spiel nichts geleistet, tut aber so, als hätte er etwas getan, um dann im Mittelpunkt zu stehen.“
Cristiano Ronaldo: "Voller Fokus auf unser Ziel!"
Ronaldo selbst erwähnte die Szenen aus der Schlussphase nicht, sondern postete nach dem Sieg nur eine allgemein gehaltene Botschaft: "Schritt für Schritt. Voller Fokus auf unser Ziel!“
Cristiano Ronaldo hat in dieser Saison in 21 Pflichtspielen 17 Tore für Al-Nassr erzielt und ist damit auf dem besten Weg zum dritten Mal in Folge den Goldenen Schuh als bester Torschütze zu gewinnen.
Die Zahlen der Saison 25/26 von Cristiano Ronaldo:
- Spiele: 21
- Spielminuten: 1838
- Tore: 17
- Assists: 3