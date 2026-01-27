"Mehr als peinlich": Cristiano Ronaldo für sein Verhalten bei Sieg von Al-Nassr in der Kritik

Ein Eigentor von Mohammed Al Dossari kurz vor der Pause bescherte Al-Nassr einen hart erkämpften Heimsieg. Dank dieses Erfolgs bleibt das CR7-Team als Zweiter dem ungeschlagenen Tabellenführer Al-Hilal auf den Fersen, der aber schon fünf Punkte Vorsprung hat.

Ronaldo erlebte allerdings einen frustrierenden Abend, an dem seinem großen Ziel, die 1.000-Tore-Marke zu knacken, nicht näher kam. Er lieferte sich über weite Strecken des Spiels hitzige Duelle mit seinen Gegenspielern - und verlor kurz vor dem Ende die Beherrschung: Bei einem Freistoß stellte er sich im gegnerischen Strafraum auf, machte einem Gegenspieler dann deutlich, dass der zu viel redet und forderte ihn auf, leiser zu sein. Danach bot er einem Gegenspieler an, ihn Huckepack zu nehmen - und wollte sich von einem anderen partout nicht berühren lassen. Als das Spiel vorbei war, feierte CR7 den Erfolg, zu dem er nichts beigetragen hatte, ausgelassen – und provokativ direkt vor den Gegenspielern, mit denen er sich kurz zuvor angelegt hatte.