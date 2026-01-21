Ein Mann hat die Bronze-Statue von Cristiano Ronaldo, die sich in Funchal vor dem CR7-Museum auf der portugiesischen Insel Madeira befindet, mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und dann angezündet. Danach tanzte der Mann zu Rap-Musik vor der Statue und postete später ein Video davon bei Instagram. "Das ist Gottes letzte Warnung", schrieb er dazu. Der Polizei in Ronaldos Heimatstadt ist der Mann ihren Angaben nach bekannt, allerdings weiterhin flüchtig.
"Gottes letzte Warnung": Statue von Cristiano Ronaldo ist angezündet worden
Ronaldo-Fans empört über Aktion
Der Video-Post löste bei den Cristiano Ronaldo-Fans sofort Empörung aus. In den Kommentaren verurteilen sie die Tat vor allem als Schrei nach Aufmerksamkeit. Es ist noch unklar, ob die Statue dauerhaften Schaden erlitten hat. Die Flammen erstarben nach einem ersten Aufflackern schnell wieder.
Polizei identifiziert Serientäter
Die Behörden in Funchal reagierte schnell und nahm die Ermittlungen auf. Eine Quelle aus Polizeikreisen bestätigte der lokalen Presse, dass der Verdächtige bereits identifiziert worden sei und dass er "aufgrund ähnlicher Vorfälle bekannt" sei.
Ein Sprecher des CR7-Museums erklärte, dass die Angelegenheit von der Polizei bearbeitet werde, und lehnte weitere Kommentare ab. Es ist nicht das erste Mal, dass die bekannte Statue in den Schlagzeilen ist: Sie wurde 2016 an ihren derzeitigen Standort versetzt, nachdem sie von Fans von Lionel Messi verunstaltet worden war.
Cristiano Ronaldos Schwester war außer sich
Als die Statue 2016 zum ersten Mal mit Messis Namen und Trikotnummer verunstaltet worden war, griff Ronaldos Schwester Katia Aveiro die Täter verbal scharf an. "Ich finde die Tat an sich schon eine Schande, aber noch beschämender finde ich den Neid, der sich zeigt, und die Wut, die einige frustrierte Idioten in der Öffentlichkeit rauslassen. Das beschämt mich als Portugiesin und macht mich traurig”, sagte sie.
Sie ergänzte: "Leider wird meine schöne Insel immer noch von einigen frustrierten Wilden bewohnt, die mal in Syrien bei Menschen leben sollten, die sich gegenseitig nicht respektieren und nicht wissen, wie man zusammenlebt."
Die Saison von Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr:
- Spiele: 19
- Spielminuten: 1658
- Tore: 16
- Assists: 3