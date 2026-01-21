"Gottes letzte Warnung": Statue von Cristiano Ronaldo ist angezündet worden

Die Behörden in Funchal reagierte schnell und nahm die Ermittlungen auf. Eine Quelle aus Polizeikreisen bestätigte der lokalen Presse, dass der Verdächtige bereits identifiziert worden sei und dass er "aufgrund ähnlicher Vorfälle bekannt" sei.

Ein Sprecher des CR7-Museums erklärte, dass die Angelegenheit von der Polizei bearbeitet werde, und lehnte weitere Kommentare ab. Es ist nicht das erste Mal, dass die bekannte Statue in den Schlagzeilen ist: Sie wurde 2016 an ihren derzeitigen Standort versetzt, nachdem sie von Fans von Lionel Messi verunstaltet worden war.