Dominik Szoboszlai vom FC Liverpool fordert für eine vorzeitige Verlängerung seines 2028 auslaufenden Vertrags angeblich eine riesige Gehaltserhöhung. Das berichtet die ungarische Zeitung Blikk.
Mehr als das Doppelte: Top-Star des FC Liverpool fordert angeblich Mega-Gehaltserhöhung
Szoboszlai will angeblich auf Platz drei des Reds-Rankings
Demnach wolle der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler, der aktuell rund 7,2 Millionen Euro pro Saison bekommen soll, deutlich mehr einstreichen, wenn er die Verlängerung unterschreibt. Rund 18 Millionen Euro stelle er sich als neues Gehalt an der Anfield Road vor - und damit mehr als das Doppelte. Damit würde er im internen Gehaltsranking der Reds auf den dritten Platz vorstoßen und genauso viel wie Alexander Isak kassieren. Nur Mohamed Salah und Virgil van Dijk verdienen im Team von Trainer Arne Slot noch mehr.
Szoboszlai muss hinten rechts aushelfen
In einer schwierigen Saison für den FC Liverpool ist Szoboszlai einer der wenigen Stars, die regelmäßig gute Leistungen abrufen. Der 25-Jährige musste unter Trainer Slot zuletzt immer wieder auf der Rechtsverteidiger-Position aushelfen, da der teure Neuzugang Florian Wirtz im neuen Mittelfeld der Mannschaft untergebracht werden sollte.
Nach einer langen Durststrecke in der Liga im Herbst mehrten sich die Stimmen, die Slot dazu aufforderten, wieder auf sein Meister-Mittelfeld zu setzen, zu dem auch Szoboszlai gehörte.
Liverpool investiert im letzten Sommer viel Geld
Liverpool investiert zuletzt vor allem auf dem Transfermarkt viel Geld: Rund 500 Millionen Euro gaben die Reds im Sommer für neue Spieler, darunter Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong und Milos Kerkez aus. Ob sie den Gehaltswunsch von Szoboszlai erfüllen wollen, ist noch nicht klar.
Der Ungar kam 2021 für eine Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro von RB Leipzig an die Anfield Road.
Die Saison 25/26 von Dominik Szoboszlai:
- Spiele: 33
- Spielminuten: 2948
- Tore: 8
- Assists: 7