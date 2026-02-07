Mehr als das Doppelte: Top-Star des FC Liverpool fordert angeblich Mega-Gehaltserhöhung

In einer schwierigen Saison für den FC Liverpool ist Szoboszlai einer der wenigen Stars, die regelmäßig gute Leistungen abrufen. Der 25-Jährige musste unter Trainer Slot zuletzt immer wieder auf der Rechtsverteidiger-Position aushelfen, da der teure Neuzugang Florian Wirtz im neuen Mittelfeld der Mannschaft untergebracht werden sollte.

Nach einer langen Durststrecke in der Liga im Herbst mehrten sich die Stimmen, die Slot dazu aufforderten, wieder auf sein Meister-Mittelfeld zu setzen, zu dem auch Szoboszlai gehörte.