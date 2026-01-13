Manchester Citys Erling Haaland hat auf den Aussetzer von Liverpools Dominik Szoboszlai im FA-Cup-Duell mit Barnsley (4:1) am Montag reagiert und sich über den Ungarn, der das Gegentor zum zwischenzeitlichen 2:1 verschuldete, lustig gemacht.
"Lächle doch mal ein bisschen": Manchester Citys Erling Haaland macht sich über Liverpools Dominik Szoboszlai lustig
Erling Haaland: "Was für ein Tor!"
In der 40. Minute probierte Szoboszlai im eigenen Strafraum einen Hackentrick als Klärungsaktion - doch die misslang völlig: Er trat am Ball vorbei und servierte ihn auf diese Weise Barnsleys Aaron Phillips, der ohne Probleme ins Tor schoss.
Haaland postete bei Snapchat ein Bild von seinem Fernseher, auf dem ein enttäuschter Szoboszlai zu sehen war, und schrieb: "Domi, was für ein Tor! Lächle doch mal ein bisschen!"
Haaland und Szoboszlai spielten gemeinsam für RB Salzburg
Dabei ist das Ganze aus Sicht des Norwegers überhaupt nicht böse gemeint: Haaland und Szoboszlai verbindet eine gemeinsame Zeit bei RB Salzburg. Bei den Österreichern machten sie 19 Spiele zusammen, bevor sich ihre Wege trennten.
Szoboszlai landete über RB Leipzig bei Liverpool, Haaland ging nach seiner Zwischenstation bei Borussia Dortmund zu den Cityzens. Die beiden sind weiterhin gut befreundet, auch wenn sie nun für rivalisierende Klubs in der Premier League auflaufen.
Dominik Szoboszlai entschuldigt sich bei Liverpool-Teamkollegen
Während Haaland den Szoboszlai-Aussetzer mit Humor nahm, sahen die beiden beteiligten Trainer das Ganze anders: Barnsley-Coach Conor Hounahan war nach eigener Aussage "etwas enttäuscht" vom Tor für sein Team, das der Liverpool-Star unfreiwillig vorbereitet hatte. Er warf dem Ungarn Respektlosigkeit vor, weil dieser gegen einen besseren Gegner diese Aktion nicht gemacht hätte.
Liverpool-Trainer Arne Slot sprach von "einer seltsamen Entscheidung" und kündigte an, mit Szoboszlai über die Szene noch einmal zu reden. Der Ungar selbst entschuldigte sich via Social Media bei seinen Teamkollegen für seinen Aussetzer.
Die Saison 25/26 von Dominik Szoboszlai beim FC Liverpool:
- Spiele: 28
- Spielminuten: 2513
- Tore: 6
- Assists: 5