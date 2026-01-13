"Lächle doch mal ein bisschen": Manchester Citys Erling Haaland macht sich über Liverpools Dominik Szoboszlai lustig

In der 40. Minute probierte Szoboszlai im eigenen Strafraum einen Hackentrick als Klärungsaktion - doch die misslang völlig: Er trat am Ball vorbei und servierte ihn auf diese Weise Barnsleys Aaron Phillips, der ohne Probleme ins Tor schoss.

Haaland postete bei Snapchat ein Bild von seinem Fernseher, auf dem ein enttäuschter Szoboszlai zu sehen war, und schrieb: "Domi, was für ein Tor! Lächle doch mal ein bisschen!"