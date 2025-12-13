Mehr als 20 Millionen Euro Handgeld: Bedingungen für Verlängerung von Dayot Upamecano beim FC Bayern München enthüllt

Laut kicker habe die Upamecano-Seite den Bayern mitgeteilt, dass weitere Verhandlungen aktuell nicht notwendig seien, da die Forderungen nun auf dem Tisch liegen würden. Angeblich sind mit Paris Saint-Germain und Real Madrid gleich zwei Vereine bereit, die von Upamecano gewünschten Summen zu zahlen, um sich die Dienste des französischen Nationalspielers zu sichern - was für den Abwehrspieler ein Trumpf ist.