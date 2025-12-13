Dayot Upamecano hat nach übereinstimmenden Berichten von kicker und Bild dem FC Bayern München seine Forderungen mitgeteilt, die er für die Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags hat. Und diese Forderungen haben es nach Bild-Informationen in sich: Der Franzose will eine Verdopplung seines Jahresgehalts auf 20 Millionen Euro - und dazu noch ein Handgeld in Höhe von 22 Millionen Euro.
Mehr als 20 Millionen Euro Handgeld: Bedingungen für Verlängerung von Dayot Upamecano beim FC Bayern München enthüllt
Alphonso Davies als Orientierungspunkt für Dayot Upamecano
Dem Bericht zufolge habe sich Upamecano mit seinen Beratern an der in diesem Jahr erfolgten Verlängerung von Linksverteidiger Alphonso Davies orientiert, der ebenfalls mit einer Gehaltserhöhung und einem satten Handgeld in dieser Größenordnung bedacht worden sei. Sollten die Bayern die Wünsche Upamecanos erfüllen, würde er zu den Top-Verdienern des Klubs aufsteigen.
Real Madrid und Paris Saint-Germain interessieren sich für Dayot Upamecano
Laut kicker habe die Upamecano-Seite den Bayern mitgeteilt, dass weitere Verhandlungen aktuell nicht notwendig seien, da die Forderungen nun auf dem Tisch liegen würden. Angeblich sind mit Paris Saint-Germain und Real Madrid gleich zwei Vereine bereit, die von Upamecano gewünschten Summen zu zahlen, um sich die Dienste des französischen Nationalspielers zu sichern - was für den Abwehrspieler ein Trumpf ist.
FC Bayern: Kein erneuter ablösefreier Abgang wie bei David Alaba
Die Bayern wollen unbedingt einen ablösefreien Abgang Upamecanos verhindern, dessen Marktwert bei rund 60 Millionen Euro liegt. In einer ähnlichen Größenordnung befand sich auch der Marktwert von Innenverteidiger David Alaba, der 2021 ebenfalls ablösefrei vom FC Bayern zu Real Madrid nach Spanien wechselte - und dessen Abgang für großen Ärger bei den Münchner Verantwortlichen sorgte.
Die Klubs von Dayot Upamecano
- 2013 - 2015: Valenciennes
- 2015 - 2017: RB Salzburg
- 2017 - 2021: RB Leipzig
- seit 2021: FC Bayern München