Doch kein Durchbruch? Im Poker um Dayot Upamecano ist die Konkurrenz dem FC Bayern München angeblich in einem entscheidenden Detail voraus

Informationen des kicker zufolge haben Upamecano und sein Management ihre Forderungen an die sportliche Leitung des FC Bayern unter Max Eberl übermittelt. Diese Forderungen umfassen demnach eine einmalige Summe für seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag sowie zusätzliche Klauseln.

Upamecano soll sich grundsätzlich einen Verbleib beim FC Bayern vorstellen können, aber die Konditionen müssen für ihn stimmen. Die Vertreter des Spielers halten derzeit weitere Verhandlungen nicht für notwendig. Das bedeutet, dass entweder der FC Bayern die Forderungen akzeptiert oder Upamecano den Verein am Ende der Saison verlässt.

Paris Saint-Germain und Real Madrid sollen dagegen bereit sein, Upamecanos Forderungen zu akzeptieren, um ihn ablösefrei zu verpflichten. Beim FC Bayern heißt es jedoch, dass nach den teuren Vertragsverlängerungen im vergangenen Frühjahr von Alphonso Davies, Joshua Kimmich und Jamal Musiala nicht mehr jede Forderung eines Spielers erfüllt werden wird.